Di modi abbastanza inusuali per giocare a DOOM ce ne sono diversi, ma questo probabilmente è in grado di batterli tutti. Come riportato da PC GamesN, infatti, un certo James Brown è riuscito a creare un monitor su un mattoncino LEGO, permettendo così al gioco di Romero e Carmack di girare anche su questa insolita periferica, seppur non al massimo della comodità.

Non ci addentreremo troppo nei dettagli tecnici, d’altronde basta il video. Già di suo, la creazione di un mini monitor con un mattoncino LEGO è decisamente incredibile, figuriamoci poi giocare a DOOM. Purtroppo, per quanto affascinante possa essere un’opzione del genere, il risultato finale non è propriamente adatto al gaming vero e proprio. Non è una sorpresa: d’altronde di modi per giocare al più famoso first person shooter della storia ce ne sono diversi, ma non tutti sono indicati per ottenere un’esperienza di gioco perfetta.

Come spiegato online, infatti, DOOM su un mattoncino LEGO non può girare, questo perché il mattoncino riesce a far visualizzare meno di 3.000 pixel. Come è possibile vedere dal video poco più in basso, l’intero risultato è decisamente brutto anche solo da poter ammirare, figuriamoci poi giocarci per davvero. Insomma, si tratta solamente di un esercizio di stile utile esclusivamente per poter costruire qualcosa di davvero bello da ammirare, ma che nella vita reale ha un’utilità pari a zero, almeno per lo scopo per cui è stato progettato.

I wired the brick up as a very small external monitor, so you can, for instance, play Doom on it. pic.twitter.com/uWK2Uw7Egr — James Brown (@ancient_james) June 19, 2022

I LEGO sono da sempre dei grandi protagonisti dei videogiochi. Al di là di questo esperimento tecnico, la ricreazione di un fan di Elden Ring fatta con i mattoncini danesi ha letteralmente lasciato tutti senza parole. Se non sapete di cosa stiamo parlando, il nostro invito è quello di controllare questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.