DOOM Eternal: pubblicato un nuovo trailer dedicato ai costumi alternativi

Ci siamo quasi, uno dei videogiochi più attesi dagli appassionati sta per essere rilasciato. DOOM Eternal è a soli dieci giorni di distanza e nonostante id Software e Bethesda ci abbiamo già mostrato molto delle nuove devastanti avventure del Doom Slayer, c’è ancora qualcosa che vale la pena presentare ai videogiocatori. Con un nuovo trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Bethesda, sono stati mostrati alcuni dei costumi alternativi che saranno indossabili per nostro aler ego nel prossimo capitolo principale di DOOM.

Da come si può vedere nel brevissimo nuovo filmato, DOOM Eternal darà la possibilità ai giocator di personalizzare il proprio Doom Slayer con una tutta una serie di pezzi di armatura e oggetti ornamentali diversi. Tra questi oggetti sbloccabili è possibile intravedere un costume classico e un completo che vestirà il temibile squartatore di demoni come un unicorno magico bianco e rosa.

Questi costumi alternativi saranno utilizzabili sia durante la campagna in giocatore singolo che durante la partire multigiocatore, compresa la modalità Battlemode. inoltre, dato che il titolo avrà una photo mode, i giocatori si potranno sbizzarrire a loro piacimento scattando foto raffiguranti il Doom Slayer in outfit sempre diversi e variegati.

Vi ricordiamo che DOOM Eternal verrà reso disponibile a partire dal prossimo 20 marzo sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam e Bethesda Launcher). Per quanto riguarda la versione del gioco per Nintendo Switch, la data di uscita deve essere ancora confermata ma sappiamo che uscirà più avanti durante il 2020. Cosa ne pensate dei costumi che si sono intravisti in questo nuovo trailer di DOOM Eternal?