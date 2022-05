Nel corso della giornata odierna, Techland ha annunciato di aver dato il via ai lavori su un nuovo progetto. L’annuncio è arrivato tramite Twitter e si tratta di una IP completamente originale, che concluderà dunque la parentesi zombie del capitolo polacco, il quale arriva al culmine con la release di Dying Light 2 a febbraio di quest’anno.

Dying Light 2

“Siete pronti a cominciare una nuova avventura con Techland? Stiamo assumendo per un gioco tripla A open world ancora non annunciato”, si legge nel post pubblicato sul famoso social network. Il nuovo titolo sarà un action con elementi presi in prestito dai giochi di ruolo e sarà ambientato in un mondo fantasy. Al momento il team di sviluppo è alla ricerca di tantissime figure in praticamente tutti i settori dello sviluppo. Dal dipartimento artistico fino al dipartimento di marketing e PR, ma non solo. Techland è infatti alla ricerca anche di supporto tecnico, di legali e di persone che possano assistere nella produzione.

Il nuovo gioco di Techland è dunque ancora agli albori, ma non è la prima volta che il team di sviluppo polacco ha deciso per la virata fantasy. Nel 2014, infatti, la software house presentò al pubblico un nuovo progetto chiamato Hellraid. Il titolo venne però presto cancellato e diventò un DLC per il primo capitolo di Dying Light. 8 anni dopo, Techland sembra essere pronta a realizzare un nuovo gioco fantasy, sperando ovviamente che tutto vada per il verso giusto.

Are you ready to begin a new, thrilling journey with Techland?

We are hiring for the unannounced AAA Open World Action-RPG in a fantasy setting!

Join us now! https://t.co/0yplHvELBW pic.twitter.com/MPZcv7p8iG — Techland (@TechlandGames) May 17, 2022

Chiaramente l’annuncio di questo nuovo progetto non inficerà sul supporto a Dying Light 2. Il team di sviluppo continuerà a lavorare sulla sua ultima produzione, offrendo DLC e supporto per diverso tempo. Se però siete curiosi di scoprire qualcosa di più sul nuovo progetto della software house, vi invitiamo ad armarvi di pazienza: probabilmente ci vorrà ancora diverso tempo prima di poter scoprire qualcosa di più in merito a questa IP inedita.