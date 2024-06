Questo gioco è stato cancellato 20 anni fa, ma sta per tornare

Dopo una lunga attesa, il gioco di azione a tema piratesco Captain Blood, inizialmente previsto per la release sulla Xbox originale quasi 20 anni fa, è pronto per debuttare nel 2024. Sviluppato originariamente da 1C SeaWolf e poi accantonato, il gioco è stato ripreso dal publisher SNEG, che ha deciso di portarlo sulle piattaforme moderne quali PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Sebbene il gioco mantenga una parte dello stile visivo e di gameplay degli anni Duemila, Captain Blood è stato aggiornato per adattarsi alle esigenze e alle tecnologie moderne. Questo titolo offre agli appassionati di avventure piratesche la possibilità di immergersi in battaglie entusiasmanti, sia a colpi di cannone sia in combattimenti corpo a corpo, nonché di vivere un'autentica avventura come cacciatore di tesori.

Descritto come un classico hack'n'slash, Captain Blood promette di fornire un'intensa esperienza di gioco grazie a battaglie complesse con orde di nemici e l'uso di combo dinamiche. SNEG ha espresso grande entusiasmo nel rilanciare questo titolo, enfatizzando l'impegno nello combinare il fascino originale del gioco con numerose innovazioni pensate per soddisfare i giocatori attuali.