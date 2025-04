DOOM: The Dark Ages, ecco il nuovo spettacolare trailer

id Software e Bethesda hanno scelto la domenica di Pasqua come momento ideale per rilasciare il secondo trailer ufficiale di DOOM: The Dark Ages (preordinabile su Amazon), mentre il mondo occidentale era impegnato in celebrazioni familiari e pranzi festivi.

Una scelta di timing che potrebbe sembrare casuale, ma che rispecchia perfettamente lo spirito anticonvenzionale che da sempre caratterizza la saga di DOOM. Il nuovo capitolo, previsto per maggio 2025, promette di trasportare l'iconica violenza frenetica della serie in un contesto medievale, senza perdere l'essenza che i fan hanno imparato ad amare nei decenni.

Sangue, acciaio e demonologia medievale

Il trailer inizia con toni cupi e drammatici, delineando un mondo medievale sull'orlo della distruzione. Le forze umane vengono sistematicamente massacrate da orde demoniache apparentemente inarrestabili, creando un'atmosfera di disperazione e inevitabile sconfitta. L'umanità sembra non avere speranze fino all'arrivo di una figura leggendaria: il DOOM Slayer, l'unico guerriero capace di ribaltare le sorti del conflitto contro le creature infernali.

Una volta entrato in azione il protagonista, la narrazione del video subisce una radicale trasformazione. Ciò che era iniziato come un racconto di disperazione si trasforma in un'esplosiva dimostrazione di potenza. Demoni di ogni dimensione vengono brutalmente eliminati grazie all'arsenale del protagonista, che include una versione medievale della leggendaria BFG (Big Fucking Gun), reinventata come una possente balestra capace di scagliare proiettili devastanti.

Il sistema di combattimento, pur adattato al contesto storico alternativo, mantiene la velocità e la brutalità caratteristiche della serie. Risulta particolarmente interessante l'introduzione di meccaniche di parata, un elemento di novità che potrebbe aggiungere profondità strategica al gameplay senza comprometterne il ritmo frenetico.

Nonostante il cambio radicale di ambientazione, il DNA della serie rimane immediatamente riconoscibile. La violenza coreografica, i nemici colossali e il ritmo forsennato sono tutti elementi che hanno permesso alla saga di prosperare su praticamente ogni piattaforma esistente dagli anni '90 ad oggi. Il trailer conferma che, anche in questa nuova incarnazione temporale, lo spirito ultraviolento che ha reso celebre il franchise è stato preservato nella sua interezza.

L'arsenale mostrato nel video non si limita alla reinterpretazione della BFG. Diverse armi da mischia e a distanza fanno la loro comparsa, tutte rigorosamente adattate al periodo storico di riferimento pur mantenendo un'estetica riconoscibile per i veterani della serie. La capacità degli sviluppatori di reinventare strumenti di morte futuristici in un contesto pre-industriale rappresenta uno degli aspetti più affascinanti di questa nuova iterazione.

DOOM: The Dark Ages arriverà sul mercato il 15 maggio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Per quanto riguarda la versione computer, è interessante notare la distribuzione su due piattaforme digitali: oltre all'onnipresente Steam, il gioco sarà disponibile anche su Battle.net, segnalando potenzialmente nuove strategie distributive dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft.