The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, ecco quando verrà presentato

Le voci si rincorrono ormai da giorni, e il mistero sembra finalmente sul punto di dissolversi. Bethesda ha appena avviato un livestream che preannuncia un evento speciale per domani, 22 aprile, alle ore 17:00 italiane. Al centro dell'attenzione, un enigmatico "IV" che lascia poco spazio all'immaginazione: tutti gli indizi puntano verso l'ormai attesissimo The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Il quarto capitolo della celebre saga RPG, amatissimo dai fan, sembra pronto a tornare in una veste rinnovata, dopo settimane di indiscrezioni sempre più insistenti che hanno preparato il terreno per questo momento.

Dall'ombra alla luce: anatomia di un annuncio annunciato

Negli ultimi giorni, l'attesa è cresciuta esponenzialmente con una serie di eventi che hanno gradualmente svelato i contorni dell'operazione. Prima le fughe di notizie dal sito di Virtuos, poi le comunicazioni "incidentali" dal supporto Xbox riguardo la presenza del titolo nel catalogo Game Pass, fino alle dimensioni di download trapelate nelle ore più recenti. Un vero e proprio puzzle di indiscrezioni che ha tenuto i fan col fiato sospeso.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L'artwork che si intravede sullo sfondo del livestream conferma ulteriormente le speculazioni, anche se Bethesda mantiene ancora un velo di mistero sull'intera operazione. Molti si aspettavano addirittura un shadow drop nella giornata di oggi, 21 aprile, come suggerito da diverse fonti considerate attendibili, ma evidentemente i piani dell'azienda seguono una tempistica differente.

Le attese si concentrano ora sulla presentazione di domani. Resta da vedere se si tratterà di un semplice annuncio con dettagli sulla pubblicazione futura, oppure se Bethesda sorprenderà tutti con un lancio immediato, rendendo il gioco istantaneamente disponibile per l'acquisto e, come suggerito dalle indiscrezioni, direttamente nel catalogo Game Pass.

La remaster di Oblivion rappresenterebbe un'operazione nostalgica ma fondamentale per Bethesda. Uscito originariamente nel 2006, il quarto capitolo della saga di The Elder Scrolls ha segnato un momento fondamentale nell'evoluzione dei giochi di ruolo open world, introducendo innovazioni che hanno definito lo standard per gli anni successivi. La possibilità di esplorare nuovamente le terre di Cyrodiil con una veste grafica aggiornata e prestazioni ottimizzate per le piattaforme moderne è un'opportunità che molti giocatori attendono da tempo.

La strategia comunicativa di Bethesda, con questo graduale rivelarsi dell'annuncio, riflette la consapevolezza dell'azienda riguardo all'enorme interesse che circonda il franchise. La build-up creata attraverso questa presentazione fissata a sole 24 ore di distanza dall'apertura del livestream serve a massimizzare l'attenzione mediatica e l'eccitazione dei fan, creando un evento nell'evento.

Sebbene manchino ancora dettagli ufficiali sulle piattaforme di destinazione e sulle specifiche migliorie introdotte, le informazioni trapelate suggeriscono un'operazione di remastering completa piuttosto che un semplice porting. L'attesa è ormai agli sgoccioli: domani alle 17:00 il velo sarà finalmente sollevato su uno dei ritorni più attesi per il genere RPG.