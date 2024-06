Dopo quattro anni di silenzio, State Of Decay 3 torna in vita

Dopo essere stato rivelato per la prima volta quattro anni fa, State of Decay 3 ha finalmente ricevuto un nuovo trailer durante l'Xbox Games Showcase di oggi.

È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo visto qualcosa su State of Decay 3, poiché l'unico trailer mostrato era un trailer CG nel 2020.

Ora, lo sviluppatore Undead Labs ha finalmente offerto una rivelazione completa del prossimo capitolo, mostrando anche alcune parti del gameplay.

Potete guardare il trailer qui sotto, che mostra una panoramica del mondo attraverso una cinematica davvero convincente.

Nel trailer non è stata confermata una data di uscita per State of Decay 3, ma è stata solamente mostrata la finestra di rilascio prevista per il 2025, quindi non dovrebbe mancare molto tempo prima di poter collaborare con alcuni amici per affrontare una miriade di zombie.

Questa rivelazione non è stata una grande sorpresa, poiché Gematsu aveva scoperto che Undead Labs aveva previsto kit stampa che confermava che oggi sarebbe stato mostrato un trailer.

State of Decay 3 è stato essenzialmente confermato in lavorazione dal capo di Microsoft Studios, Matt Booty, già nel 2018, dopo la notizia che Microsoft aveva acquisito Undead Labs insieme ad altri studi.

Curiosamente, ciò è avvenuto poco dopo l'uscita di State of Decay 2, quindi chiaramente Booty stava guardando avanti già molto presto. State of Decay 2 ha ricevuto un'accoglienza mista al momento del suo rilascio, con alcuni critici che hanno apprezzato il rischio della permadeath, mentre altri si sono trovati frustrati dalla moltitudine di bug di cui il gioco soffriva.