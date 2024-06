Xbox Games Showcase 2024: il recap completo dell'evento

L'evento annuale Xbox Games Showcase ha presentato numerosi annunci e trailer entusiasmanti per i fan delle piattaforme Microsoft, superando di gran lunga le aspettative dei fan e dando una panoramica più che positiva sui titoli in arrivo su console e PC nel corso dell'anno in corso e seguente.

Tra giochi attesi e sorprese inaspettate, la conferenza è stata a dir poco ricca. Se, però, non siete riusciti a seguirla non preoccupatevi: di seguito trovate una sintesi di tutti gli annunci e trailer mostrati.

Call of Duty: Black Ops 6

"La verità mente" è il tema portante di questo nuovo capitolo. Phil Spencer ha ricordato che ci sarà un evento dedicato di 25 minuti post-show per approfondire le modalità multiplayer.

Data di Uscita : 25 ottobre 2024

: 25 ottobre 2024 Disponibilità: Xbox Game Pass dal day-one

Doom: The Dark Ages

Il nuovo capitolo della saga di Doom è stato presentato con un adrenalinico trailer gameplay, ricco di carneficina e sparatorie. Il gioco sarà un prequel del capitolo uscito nel 2016 e promette una colonna sonora dura al punto giusto.

Data di Uscita : 2025

: 2025 Disponibilità: Xbox Game Pass dal day-one

State of Decay 3

Un nuovo trailer cinematografico ha mostrato le difficoltà di sopravvivere in un mondo devastato, mantenendo il ricordo di chi non ce l'ha fatta.

Disponibilità : Xbox Game Pass dal day-one

: Xbox Game Pass dal day-one Data di Uscita: Non annunciata

Dragon Age: The Veilguard

Il nuovo capitolo di Dragon Age è stato presentato con un trailer cinematografico che introduce nuovi eroi e classi, promettendo tanti combattimenti e varietà di eroi per formare il proprio party ideale.

Data di Uscita: Autunno 2024

Starfield: Shattered Space

Bethesda ha confermato l'arrivo della prima espansione di Starfield con un mix di gameplay e scene cinematografiche. L'espansione includerà nuovi livelli, missioni e il Creation Kit.

Data di Uscita: 2024

Fallout 76: Skyline Valley

Una nuova espansione per Fallout 76 è in arrivo dopo il successo della serie TV, con la possibilità di giocare come Ghoul a partire dal 2025.

Data di Uscita: 12 giugno 2024

Clair Obscur: Expedition 33

Questo nuovo RPG a turni, ispirato alla Belle Epoque francese, è stato presentato con un trailer suggestivo. È la prima produzione di Sandfall Interactive.

Data di Uscita : 2025

: 2025 Disponibilità: Xbox Game Pass

South of Midnight

Un nuovo intrigante action-adventure con cutscene in stile stop motion e ambientazioni che mescolano modernità e fantasy è stato presentato con un trailer gameplay.

Data di Uscita : 2025

: 2025 Disponibilità: Xbox Game Pass

World of Warcraft: The War Within

Blizzard ha annunciato una nuova espansione di World of Warcraft con un trailer spettacolare in computer grafica.

Data di Uscita: 26 agosto 2024 (PC)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Il trailer gameplay di Metal Gear Solid Delta ha mostrato alcuni dei momenti più iconici del terzo capitolo e diverse scene di gameplay e stealth.

Data di Uscita: Non annunciata

Sea of Thieves

La stagione 13 di Sea of Thieves arriverà il 25 luglio, permettendo ai giocatori di impersonare veri e propri cattivi.

Data di Uscita: 25 luglio 2024

Flintlock: The Siege of Dawn

Il nuovo Souls-lite dagli autori di Ashen ha mostrato tanta azione e nemici da sconfiggere in un nuovo trailer gameplay.

Data di Uscita : 18 luglio 2024

: 18 luglio 2024 Disponibilità: Xbox Game Pass dal day-one

Age of Mythology: Retold

Il remake di uno degli strategici più amati di sempre si è mostrato con un nuovo trailer gameplay.

Data di Uscita : 4 settembre 2024

: 4 settembre 2024 Disponibilità: Xbox Game Pass

Perfect Dark

Il nuovo capitolo di Perfect Dark è stato presentato con un trailer gameplay, mostrando Joanna Dark pronta a usare tutte le sue abilità per portare a termine un'altra missione.

Disponibilità : Xbox Game Pass dal day-one

: Xbox Game Pass dal day-one Data di Uscita: Non annunciata

Diablo IV: Vessel of Hatred

Un inquietante trailer di apertura ha presentato il nuovo aggiornamento di Diablo IV, promettendo contenuti particolarmente ambiziosi.

Data di Uscita: 8 ottobre 2024

Fable

Il nuovo capitolo di Fable si è mostrato con un trailer ricco di umorismo e scene in computer grafica, con qualche spezzone di gameplay.

Data di Uscita : 2025

: 2025 Disponibilità: Xbox Game Pass

Fragpunk

Un nuovo sparatutto multiplayer online con "vibes" in stile Apex Legends è stato presentato.

Data di Uscita: 2025

Winter Burrow

Un gioco con un graziosissimo stile grafico 2D ci vede nei panni di un coraggioso topolino in un'avventura rilassante.

Data di Uscita: Primi mesi del 2025

Mixtape

Una nuova avventura grafica di Annapurna Interactive che pone grande enfasi sui ricordi associati alla musica.

Data di Uscita : 2025

: 2025 Disponibilità: Xbox Game Pass

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator arriverà su Xbox Game Pass e Xbox Series X|S a novembre 2024, con un nuovo trailer spettacolare.

Data di Uscita : Novembre 2024

: Novembre 2024 Disponibilità: Xbox Game Pass

The Elder Scrolls Online: The Cold Road

Una nuova espansione per The Elder Scrolls Online sarà disponibile a partire dal 18 giugno 2024. Per celebrare il decimo anniversario, sarà possibile giocare gratuitamente per un periodo limitato.

Data di Uscita: 18 giugno 2024

Life is Strange: Double Exposure

Il nuovo capitolo di Life is Strange vede Max ancora una volta protagonista, con la possibilità di prevenire la morte dell'amica Safi in una realtà parallela.

Data di Uscita: 29 ottobre 2024

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Il nuovo videogioco di Indiana Jones, pubblicato da Bethesda, ha mostrato ambientazioni particolarmente gelide e la minaccia nazista, con qualche breve scena gameplay.

Data di Uscita: 2024

Mecha Break

Un nuovo sparatutto in terza persona con giganteschi robot personalizzabili è stato presentato con un trailer gameplay.

Data di Uscita: 2025

Wuchang: Fallen Feathers

Un nuovo ambizioso soulslike è stato presentato con un trailer gameplay che promette grandi poteri derivanti da una malattia.

Data di Uscita : 2025

: 2025 Disponibilità: Xbox Game Pass dal day-one

Avowed

Il nuovo gioco di ruolo in prima persona di Obsidian si è mostrato con un nuovo trailer gameplay.

Data di Uscita : 2024

: 2024 Disponibilità: Xbox Game Pass

Atomfall

Un nuovo trailer per Atomfall, ambientato in una Inghilterra post-apocalittica ispirata agli eventi del 1957.

Data di Uscita : 2025

: 2025 Disponibilità: Xbox Game Pass dal day-one

Assassin's Creed: Shadows

Il nuovo capitolo della saga ambientato nel Giappone feudale ha mostrato cutscene e gameplay con entrambi i protagonisti.

Data di Uscita: 15 novembre 2024

STALKER 2

Dopo molte difficoltà, il nuovo trailer gameplay di STALKER 2 ha confermato la data di uscita ufficiale.

Data di Uscita : 5 settembre 2024

: 5 settembre 2024 Disponibilità: Xbox Game Pass dal day-one

Nuove Xbox Series X e S

Sarah Bond ha confermato l'arrivo di una nuova Xbox Series X bianca totalmente digitale, una Series S bianca da 1TB e una Series X nera da 2TB con lettore fisico.

Disponibilità: Durante le feste

Gears of War: E-Day

Il nuovo capitolo della saga di Gears of War, un prequel che mostrerà l'invasione delle Locuste con gli occhi di Marcus Fenix, è stato annunciato.

Disponibilità : Xbox Game Pass dal day-one

: Xbox Game Pass dal day-one Data di Uscita: Non annunciata

Con questo annuncio si è chiuso ufficialmente l'Xbox Games Showcase 2024. La diretta è proseguita con l'evento dedicato a Call of Duty: Black Ops 6.