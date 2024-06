Anno 117: Pax Romana ci porta finalmente nell'Antica Roma

Ubisoft ha annunciato con grande entusiasmo l'arrivo di Anno 117: Pax Romana, portando finalmente la rinomata serie di city-builder nell'Antica Roma. Questo nuovo capitolo, previsto per il 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, promette di offrire un'esperienza coinvolgente e unica nel suo genere.

Sebbene non siano stati mostrati dettagli di gameplay durante la presentazione, un breve teaser ha dato agli appassionati un assaggio di ciò che li attende. Nel trailer, viene presentato il Crier della città, anticipando l'arrivo di un nuovo Governatore incaricato di portare prosperità e ricchezza nelle terre romane.

In Anno 117: Pax Romana, i giocatori assumeranno il ruolo di un Governatore Romano inviato dall'Imperatore per gestire i complessi equilibri del mantenimento della pace nell'impero. Questo compito non sarà facile, ma Ubisoft si impegna a rendere l'esperienza gratificante e divertente per tutti i giocatori.

Una delle innovazioni più interessanti di questo capitolo è la possibilità per i giocatori di scegliere la loro provincia di partenza, tra cui le misteriose Paludi Celtiche di Albion e il tradizionale cuore romano di Latium. Questo elemento aggiunge profondità strategica al gioco, permettendo ai giocatori di plasmare il proprio percorso attraverso l'impero.

Anno 117: Pax Romana mantiene molti degli elementi amati dai fan della serie, tra cui la costruzione di città tradizionale, la simulazione economica profonda e caratteristiche come la diplomazia e la gestione militare. Tuttavia, questo capitolo segna anche una nuova era per la serie Anno, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio e di offrire un'esperienza di gioco accessibile a tutti.

Il direttore creativo Manuel Reinher e il direttore di brand Haye Anderson, hanno mostrato l'evidente l'entusiasmo del team nel portare questa nuova avventura ai fan della serie. Vogliono raccontare una storia mai raccontata prima, esplorando come i Romani siano riusciti a stabilizzare un impero così vasto e diversificato.

In conclusione, Anno 117: Pax Romana promette di essere un capitolo entusiasmante per la serie, e il team è ansioso di condividere ulteriori dettagli in futuro. Con un lancio previsto per il 2025, gli appassionati non dovranno attendere molto prima di immergersi in questa epica avventura nell'Antica Roma.