Star Wars: Outlaws apre l'Ubisoft Forward con un incredibile video di gameplay

L'evento Ubisoft Forward di questa sera ha svelato nuove sequenze di gameplay di Star Wars Outlaws, il tanto atteso gioco ambientato nell'universo di Star Wars. Presentato da Mark Warren il 10 giugno 2024, il lungo filmato di gameplay offre uno sguardo approfondito su questo titolo che promette di catturare magistralmente l'immaginario della celebre saga.

Il focus principale della presentazione è stato il personaggio di Kay Vess, la canaglia spaziale al centro della trama. Accompagnata da Nix, la sua compagna di avventure. Il filmato si è concentrato sulla presentazione dell'hub principale, così come su alcune location storiche quali Mos Eisley, la celebre Cantina e una manciata di ambientazioni del tutto inedite.

Star Wars Outlaws è stato uno dei tre grandi titoli promossi in anticipo da Ubisoft, insieme ad Assassin's Creed Shadows e XDefiant, in visione dell'Ubisoft Forward di quest'anno. Dopo un breve teaser durante lo show del Summer Game Fest di venerdì, i fan erano ansiosi di scoprire di più sulla storia di Kay Vess e le sue avventure nell'universo di Star Wars.

Le sequenze di gameplay mostrano Kay e Nix in esplorazione all'interno di un hub ricco di dettagli, che trasmette un'atmosfera autentica e vissuta. Il gioco sembra mantenere un alto livello grafico, persino arrivando a superare quanto fatto con il recente Avatar: Frontiers Of Pandora.

Nonostante sia la prima volta che Ubisoft lavora con la serie di Star Wars, sembra che il gioco stia già ricevendo feedback positivi per la sua fedeltà all'universo e la sua capacità di offrire un'esperienza inedita e coinvolgente, tramite un open world che, nella sua classicità, sembra essere perfetto per ambientare un'avventura di questo genere.

Il gioco è previsto per il 30 agosto su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, il che significa che i fan non dovranno aspettare molto prima di immergersi nelle avventure di Kay Vess. Con l'entusiasmo che circonda questo titolo, è probabile che molti giocatori non vedano l'ora di mettere le mani sul gioco e vivere le proprie avventure nello spazio di Star Wars.

Ora non resta altro che sperare che Star Wars Outlaws riesca a soddisfare le aspettative, ma per ora la storia di Kay Vess, nel vasto universo di Star Wars, sembra avere ogni pezzo al posto giusto.