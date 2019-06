Dr. Disrespect si mostra alle finali NBA con il suo tipico outfit da streamer

Dr. Disrespect è andato a vedere le finali dei playoff dell'NBA, solo che lo ha fatto con il suo solito outfit da streaming: una visione un po' strana!

Il mondo degli streamer è caratterizzato da molti personaggi particolari: indipendentemente dal fatto che lo facciano solo per lo spettacolo, o che siano realmente così, alcuni famosi volti di Twitch hanno un look estremamente riconoscibile. Quando li si osserva nelle loro live, non si rimane particolarmente stupiti, ma in pubblico l’impatto è ben diverso. Ne abbiamo un esempio diretto con Dr. Disrespect, famoso volto baffuto di Twitch, che ieri sera era presente tra gli spalti nelle finali dei playoff dell’NBA.

Dr. Disrespect, come ben sanno i suoi appassionati, è un grande fan del basket e dei Golden State Warriors e, ieri, si è mostrato in pubblico durante i playoff. Invece di presentarsi in “abiti civili”, però, ci è andato con tutto il costume di scena che esibisce durante le live: parrucca, occhiali da sole, cuffie da gaming e una curiosa sciarpa blu. Alcune persone che assistevano alla partita lo hanno riconosciuto e hanno scattato delle fotografie, che potete vedere qui sotto.

Lo streamer si trovava proprio nelle postazioni a metà lunghezza del campo e veniva inquadrato molto spesso. Non sappiamo perché abbia deciso di andarci con l’outfit da lavoro, ma ci viene il sospetto che abbia voluto unire l’utile al dilettevole, rendendosi molto visibile per farsi pubblicità.

Saremmo anche curiosi di sapere cosa hanno pensato le persone accanto a lui che non avevano idea di chi fosse e del motivo per il quale fosse vestito in quel modo. In ogni caso, gli appassionati di Twitch e, in particolar modo, di Dr. Disrespect saranno di certo abituati alle sue esagerazioni. Diteci, cosa ne pensate dello streamer? Lo seguite regolarmente?