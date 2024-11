Dragon Age: The Veilguard batte Black Ops 6 nelle vendite PC

Dragon Age: The Veilguard, il nuovo e chiacchieratissimo action RPG targato BioWare ed Electronic Arts, è stato lanciato il 31 ottobre su Xbox Series X|S, PS5 e PC Windows, ottenendo immediatamente un grande successo su Steam.

Il gioco (che potete trovare su Amazon) ha raggiunto la prima posizione nella classifica dei più venduti della piattaforma, superando persino Call of Duty: Black Ops 6. indubbiamente un risultato sorprendente, considerando le aspre critiche ricevute dalla fan-base di Dragon Age.

Al netto delle critiche ricevute, sembra proprio che The Veilguard stia piacendo anche ai giocatori.

Questo lancio segna il ritorno della popolare serie fantasy dopo 10 anni dall'uscita di Dragon Age: Inquisition nel 2014. È anche il primo RPG single player di BioWare dal 2017, quando venne pubblicato Mass Effect: Andromeda. L'attesa dei fan per questo nuovo capitolo era quindi molto alta, seppur i puristi della serie stiano criticando le scelte stilistiche e molte decisioni prese da BioWare in fase di sviluppo.

Su Steam, The Veilguard ha raggiunto un picco di 70.414 giocatori simultanei, un numero significativo per un gioco single player al day one. Sebbene non siano cifre da record, indicano comunque un forte interesse da parte del pubblico.

Il successo iniziale di The Veilguard rappresenta una sorta di "ritorno in grande stile" per BioWare, dopo alcuni progetti recenti che non avevano convinto pienamente i giocatori. L'azienda, difatti, ha più volte dichiarato che punta a riaffermarsi come uno dei principali sviluppatori di RPG di qualità.

Anche se molti addetti ai lavori hanno dichiarato che la scrittura non raggiunge sempre i livelli qualitativi delle precedenti opere BioWare, un elemento universalmente apprezzato è il sistema di scelte e conseguenze, con decisioni che influenzano concretamente lo svolgimento della storia.

Dragon Age: The Veilguard è disponibile su Xbox Series X|S, PS5 e su PC Windows (via Steam, Epic Games Store e EA Play). Gli abbonati al tier Pro di EA Play possono accedere al gioco senza costi aggiuntivi.

È probabile che in futuro il titolo venga incluso anche nella versione standard di EA Play, rendendolo così accessibile agli abbonati Xbox Game Pass Ultimate.