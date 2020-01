Dragon Ball Z Kakarot: un video ci mostra l’utilizzo delle sfere del drago

Dopo il grande successo e l’egregio lavoro svolto dai ragazzi di CyberConnect2, Bandai Namco, sul suo canale Youtube ufficiale, ci mostra un video dove spiega in modo dettagliato la raccolta e l’utilizzo delle sfere del drago. Dragon Ball Z Kakarot ricordiamo essere un titolo che si avvicina più ai giochi di ruolo invece che sul combattimento vero e proprio come lo faceva Dragon Ball FighterZ ad esempio, ma essendo incentrato sul manga targato Akira Toriyama, le battaglie non passeranno di certo in secondo piano. Impersonando vari protagonisti della serie come Goku, Gohan o Vegeta dovremo aumentare le nostre statistiche con missioni secondarie di vario genere, raccolta di frutti, caccia agli animali e altro ancora. Al seguente indirizzo potete leggere la nostra recensione più dettagliata sul titolo.

Il gioco ormai è uscito da quasi una settimana e Bandai Namco ha deciso di diffondere un video per tutte quelle persone un po’ scettiche che non hanno ancora acquistato il titolo. Nel filmato che potete guardare qui di seguito, possiamo vedere la raccolta delle sfere del drago, il loro utilizzo ed i desideri che ci propone il famoso drago Shenron oltre ad una buona dose di novità riguardante il combat system che ci accompagnerà per tutto il viaggio.

Il titolo sviluppato dai ragazzi di CyberConnect2 è pieno di amore per l’opera del famoso mangaka tanto da tenere incollati allo schermo per ore ed ore tutti i fan di Dragon Ball Z. Nonostante una buona dose di aggiunte, Bandai Namco ha recentemente annunciato un aggiornamento gratuito che verrà rilasciato in futuro con diverse missioni secondarie annesse.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate del titolo e se ci state giocando, vi invitiamo inoltre di rimanere sintonizzati per ulteriori novità riguardante il titolo. Ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.