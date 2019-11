Dragon Ball Z Kakarot in versione Switch? Bandai commenta la possibilità

Sicuramente in questa generazione di console Nintendo ha saputo dimostrare ancora una volta la sua esperienza nel ambito ludico. Infatti con Nintendo Switch la casa nipponica si è rialzata dalle ceneri dopo il flop di vendite creato con WiiU. La piccola console ibrida ha saputo convincere fin da subito l’utenza e i vari sviluppatori. Proprio per questo motivo sempre più porting delle console maggiori tendono ad arrivare sul gioiello di casa Nintendo anche se tanti altri tendono a mancare. Un esempio concreto è il futuro Dragon Ball Z Kakarot che non vedrà la luce sulla console ibrida.

Come ben saprete il prossimo progetto di Bandai Namco andrà a invadere i vari sistemi a partire dal prossimo gennaio. Dragon Ball Z Kakarot si preanuncia come uno dei progetti più ambiziosi dedicati al mondo creato da Akira Toryiama e proprio per questo una versione per Nintendo Switch potrebbe far gola ad ancora più fan della serie. Viste le recenti uscite dei restanti titoli della saga effettivamente la mancanza di Kakarot (il gioco non il personaggio) ha creato particolare stupore tra i fan dell’ibrida.

Il publisher del gioco durante le scorse giornate ha cercato di chiarire questa vicenda spiegando che l’intero team di sviluppo si starebbe concentrando in maniera molto profonda sulle versioni PS4/One/PC. Non si sa se in futuro l’idea di Bandai Namco cambierà ma rimane certo il fatto che i possessori Switch non potranno godere di questo titolo.

Sicuramente una scelta “curiosa” ma nello stesso tempo comprensibile quella di Bandai Namco. Anche noi ci auguriamo di vedere in futuro una versione dedicata alla piccola ibrida di Nintendo, ma per adesso ci accontenteremo delle versioni in arrivo. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot uscirà su PS4, Xbox One e PC durante il prossimo 14 Gennaio 2020!