Dragon Quest, futuro incerto per i remake HD-2D: "potrebbero annoiare i fan"

Square Enix sta valutando di realizzare altri remake in stile HD-2D per la serie Dragon Quest, dopo quello di Dragon Quest 3 uscito da pochi giorni. Lo ha rivelato il producer Masaaki Hayasaka in un'intervista a Bloomberg, anche se c'è un grosso "ma" a riguardo.

Hayasaka ha, infatti, spiegato che, sebbene l'idea di rifare altri capitoli della serie sia allettante, ci sono alcune preoccupazioni da considerare. In particolare, bisognerà valutare l'accoglienza di Dragon Quest 3 HD-2D e fare attenzione a non saturare il mercato con troppi remake in questo stile.

"Se dovessimo rilasciare troppi giochi in successione, le persone potrebbero annoiarsi", ha affermato Hayasaka. "D'altra parte, se passa troppo tempo tra un lancio e l'altro, la serie potrebbe sembrare meno vivace e robusta. È un argomento delicato su cui anche i miei supervisori stanno riflettendo".

Attualmente Square Enix ha in programma di realizzare remake HD-2D anche per i primi due Dragon Quest, che sono sequel cronologici del terzo capitolo. L'azienda ha già utilizzato questo stile grafico per diversi titoli di successo come Octopath Traveler, Triangle Strategy e Live A Live.

La sfida per Square Enix sarà quindi trovare il giusto equilibrio, sfruttando l'apprezzamento per lo stile HD-2D senza esagerare con le produzioni. Il successo di Dragon Quest 3 HD-2D Remake, appena uscito, sarà cruciale per valutare eventuali futuri progetti di remake per la storica serie JRPG.

La serie Dragon Quest, pilastro fondamentale nel panorama dei giochi di ruolo giapponesi, ha una storia ricca e affascinante che risale al 1986. Creata da Yuji Horii, questa saga ha rivoluzionato il genere JRPG, influenzando generazioni di videogiocatori e sviluppatori.

L'adozione dello stile HD-2D per i remake rappresenta un interessante connubio tra nostalgia e modernità: questa tecnica permette di mantenere l'aspetto retrò dei giochi originali, aggiungendo però dettagli e effetti visivi moderni. È un approccio che ha riscosso grande successo con titoli come Octopath Traveler, dimostrando come sia possibile rinnovare i classici senza snaturarne l'essenza.

La sfida per Square Enix sarà quella di bilanciare la produzione di questi remake con lo sviluppo di nuovi capitoli della serie. Dragon Quest ha sempre saputo reinventarsi pur mantenendo la sua identità, e sarà interessante vedere come questa filosofia si applicherà ai futuri progetti, siano essi remake o nuove avventure.