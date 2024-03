Le Maestrie sono un elemento importante in Dragon's Dogma 2: oltre alle cinque vocazioni sbloccate automaticamente, ve ne sono altre cinque che richiedono di cercare una Maestria situata nelle immense regioni di Vermund e Battahl. Inoltre, tutte le vocazioni hanno un Maestro che vi darà potenti pergamene didattiche se completate una o due missioni per loro. Per rendere il vostro compito più facile, dunque, abbiamo redatto questa guida in cui troverete tutte le informazioni su dove trovare e come ottenere tutte le abilità dei Maestri, sbloccando alla fine il trofeo "Maestro dei Maestri".

Dragon's Dogma 2 | Dove trovare e come ottenere tutte le Maestrie

Maestria del Guerriero

Incontrerete il Maestro della vocazione dei Guerrieri all'ingresso del villaggio di Melve. Il suo nome è Lennart e si trova intorno alla sua casa; se non riuscite a trovarlo, riposatevi all'osteria e cercate nei dintorni del paese.

Ricompense della Maestria del Guerriero

A un certo punto dell'avventura, il Capitano Brant vi informerà che un drago sta attaccando di nuovo Melve. Questo fa parte della missione Rinascita della Calamità. Dirigetevi lì, sconfiggete il drago simile a uno zombie e parlate con Lennart dopo. Egli vi consegnerà la pergamena didattica del Maestro dei Guerrieri.

Maestria dell'Arciere

Per ottenere la Maestria dell'Arciere dovrete prima parlare con Glyndwr, un Elfo nel quartiere dei mercanti di Vernworth vicino alla forgia. In particolare, dovrete portargli un arco dalla forgia, o se ne avete uno di scorta nel vostro inventario andrà bene. Poi, vi chiederà di incontrarlo nella Foresta di Malachite, che è dove inizia la Prova dell'Arciere (vi consigliamo vivamente di portare con voi una Pedina che conosca l'elfico).

Quando arrivate però, scoprirete che dovete aspettare prima di completare la missione perché la sorella di Glyndwr, Doireann, è caduta vittima di un rapimento da parte di un Orco. Dovrete, dunque, recarvi alla Camera Ancestrale per recuperarla prima di poter procedere. Dopo aver completato ciò, e i passaggi associati, aspettate un giorno e tornate da Taliesin nel Borgo Sacro. Deciderà che siete degni della "tecnica più grande" che abbia mai padroneggiato, e avrete così completato la missione della Maestria dell'Arcieri.

Ricompense della Maestria dell'Arciere

Per aver completato la Prova dell'Arciere e i suoi passaggi associati, Taliesin vi ricompenserà con il Segreto del Cacciatore. Questa pergamena, quando usata, vi insegna il Colpo Celestiale, un'abilità che spara una "potente freccia" ma consuma tutta la vostra stamina. La potenza della freccia è determinata dalla quantità di stamina che avete al momento del lancio.

Maestria del Ladro

Ci sono tecnicamente due Maestri dei Ladri situati nel Villaggio Senza Nome, che incontrerete durante la missione principale, anche se uno di essi di nome Flaude è tecnicamente un diversivo. L'altro è Srail; tuttavia, entrambi vi ricompenseranno con delle pergamene didattiche della Maestria del Ladro.

Posizione dei Maestri dei Ladri

Flaude si trova nella Vecchia Tenuta Nobile in cima al Villaggio Senza Nome. Troverete, invece, Srail dopo un enigma in una caverna a nord-ovest della Vecchia Tenuta Nobile. Inoltre, probabilmente avete parlato con entrambi durante la missione del Villaggio Senza Nome.

Ricompense della Maestria del Ladro

Srail e Flaude vi ricompensano per la visita con una pergamena didattica della Maestria del Ladro ciascuno, che vi concede accesso a due abilità differenti.

Maestria del Mago

Il Maestro dei Maghi si chiama Eini, e vi darà la missione "Incantato" da completare prima di poter accedere alle ricompense della Maestria de Mago. Dovrete iniziare aprendo la nostra mappa che trovate qui sopra e dirigendovi verso il punto indicato.

Posizione del Maestro dei Maghi

Il Maestro dei Maghi, Eini, si trova nella sua casa a nord-ovest dell'Avamposto di Borderwatch. Prima di poter parlare con lei, però, dovete parlare con sua nipote Trysha, nella sua casa. I nonni di Trysha non le permettono di imparare la magia, ma se tornate il giorno seguente i suoi nonni saranno andati, e potrete trovare cinque tomi originali da darle. Vale la pena raccoglierli tutti prima di dirigersi laggiù per non dover spendere un sacco di Telecristalli per spostarsi nella mappa gigante.

Quando avrà i tomi, aspettate alcuni giorni prima di tornare. Scoprirete che è stato sicuramente un errore aiutare Trysha a imparare la magia, poiché è fuori controllo. Dovrete fermarla in qualche modo. Potreste volerla uccidere, ma cercate di evitarlo - non siamo sicuri di come reagiranno i suoi nonni -. Invece, aspettate finché non finisce la sua magia e poi affrontatela. Eini vi chiederà di tornare dopo qualche giorno.

Quando tornerete, Eini vi ricompenserà generosamente per il vostro aiuto.

Ricompense della Maestria del Mago

Per aver completato la missione Incantato, Eini vi ricompenserà con l'Almanacco dell'Incantatore, che vi permette di imparare "Inno Celestiale", un'abilità che evoca un'enorme ondata di luce sacra che aumenta la velocità di recupero della stamina degli alleati e la loro velocità. Consumerà tutta la vostra stamina e vi farà cadere a terra quando usata.

Maestria del Distruttore

Il Maestro dei Distruttori si chiama Lamond. Quando lo incontrerete, vi chiederà di mangiare un uovo marcio che vi avvelenerà, e vi chiederà poi di portargli liquore di tritone. Tuttavia, dovete portargli 3 liquori di tritone per sbloccare la vocazione di Distruttore. Potete farli tramite la combinazione di vino di frutta e una coda di sauriano.

Posizione del Maestro dei Distruttori

Troverete Lamond seduto nell'area della sorgente termale del Campo dell'Isola Vulcanica. Quest'area si trova su una rampa di scale al centro dell'accampamento.

Ricompense della Maestria del Distruttore

Lamond vi darà una pergamena didattica della Maestria del Distruttore per sbloccare l'abilità dedicata.

Maestria dello Stregone

Troverete Myrddin nella sua villa in cima alla Checkpoint Rest Town. Potete arrivarci facilmente usando un carro trainato da buoi dal lato ovest della città di Vernworth. Non vi aprirà la porta a meno che non indossiate le parti del petto e delle gambe della tenuta di corte, che potete trovare sparse in varie case nel quartiere nobile di Vernworth (poi non le vendete, poiché vi serviranno per varie missioni). Per ottenere la Maestria, Myrddin vi chiederà di trovare un mucchio di tomi per lui.

NOTA: Se create delle copie dei libri tramite il falsario di Dragon's Dogma 2, Myrddin farà notare che glieli avete dati falsi. Tuttavia, sembra che se glieli date almeno tre contemporaneamente, accetterà comunque tre falsi. Ciò significa che potete completare sia questa, sia l'altra missione della Maestria del Mago in questo modo.

Dove trovare i tomi per Myrddin

Il primo tomo si trova effettivamente nella casa di Myrddin, "Sia fatta la luce". Tuttavia, se lo saccheggiate, impazzirà e vi attaccherà per furto. Il trucco è entrare nella stanza senza usare le scale. Usate il levitare sul muro esterno, o qualche altro trucco per entrare nella sua stanza attraverso la finestra. Il secondo tomo "Scudo Fulminante" si trova nel villaggio di Melve, acquistabile dal venditore ambulante vicino all'entrata del villaggio. A seconda dello stato di Melve al momento, potreste dover risolvere una o due missioni prima che diventi accessibile. Il terzo tomo "Terra Sovrana" viene offerto gratuitamente dal Magistrato Waldhar una volta che ha accesso alla biblioteca dei tomi sotto l'area delle baraccopoli di Vernworth. Per accedere a lui, dovete completare un paio di altre missioni nell'area, che includono liberare il Magistrato dal carcere. Dovrete anche salvare un ragazzo perduto, Malcolm, che è scomparso dall'area delle baraccopoli. La missione si attiva automaticamente la prima volta che entrate nell'area principale delle baraccopoli di Vernworth. Il quarto e quinto grimorio si trovano nella Grotta della Cascata, a est dell'Avamposto di Borderwatch. Esploratela completamente per trovare due boss (Chimera e Lich), così come un baule contenente i due tomi (raccomandiamo di essere di livello 23-26+ prima di affrontare questa quest). Il Lich comparirà dal baule del tesoro contenente i libri, verso la fine della grotta.

Ricompensa della Maestria dello Stregone

Dopo aver concesso tre dei tomi (ma usate delle copie, se volete completare anche la Maestria del Mago), vi permetterà di procedere nella missione. Vi darà un oggetto che vi insegnerà il Maelstrom, un incantesimo magico di alto livello che evoca un tornado.

IN AGGIORNAMENTO. APPENA TROVEREMO LE ALTRE MAESTRIE AGGIORNEREMO LA GUIDA!

Questo è tutto per quanto riguarda le Maestrie di Dragon's Dogma 2. Ora non vi resta che trovarle tutte e diventare ancora più potenti!