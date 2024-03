Dragon's Dogma 2 è, senza dubbio, il GDR che tutti i fan del genere attendevano con estrema trepidazione. Se avete appena iniziato la vostra avventura nei panni dell'Arisen, però, potreste trovarlo alquanto confusionario, essendo un titolo estremamente vasto e ricco di contenuti. Ma non preoccupatevi: proprio per questo motivo abbiamo stilato una guida completa di Dragon's Dogma 2 con tutto ciò di cui potreste aver bisogno, tra cui consigli, suggerimenti e trucchetti su come affrontare al meglio l'opera targata Capcom.

Di seguito troverete, quindi, un elenco con tutte le guide che abbiamo pubblicato e che pubblicheremo nel corso dei prossimi giorni sul gioco, seguite da un elenco di consigli e informazioni utili su Dragon's Dogma 2.

Giacché questo articolo è in continuo aggiornamento vi invitiamo a salvarlo nei preferiti e visitarlo spesso, potreste trovare nuove guide aggiunte alla lista!

Dragon's Dogma 2, la Guida Completa

Consigli utili per cominciare

FAI ESTREMAMENTE ATTENZIONE AL FILE DI SALVATAGGIO

Dragon's Dogma 2 ha solo un file di salvataggio, e non c'è un modo (ufficiale) per iniziare un nuovo salvataggio. Inoltre, la partita si autosalva spesso e puoi salvare dal menu quando vuoi.

Quando il tuo personaggio muore, però, hai due opzioni: "carica dall'ultimo salvataggio" o "carica dall'ultimo riposo in locanda". Caricare dall'ultimo salvataggio ti fa tornare indietro solo di qualche minuto al massimo. Caricare dall'ultimo riposo in locanda, invece, ti fa tornare indietro fino all'ultima volta che hai pagato per dormire in una locanda... e poi subito dopo sovrascrive il tuo file.

Tratta "carica dall'ultimo riposo in locanda" come un'opzione da tenere davvero solo quando qualcosa va terribilmente storto o quando hai solo bisogno di fare un grosso passo indietro nella partita. Una volta che capisci come funziona, quindi, puoi considerare i salvataggi in locanda come punti di ripristino per decisioni importanti.

ACCERTATI DI ESSERE DAVVERO SODDISFATTO DEL TUO PERSONAGGIO PRIMA DI INIZIARE

Poiché Dragon's Dogma 2 ti consente di mantenere un solo file di salvataggio, sei bloccato a tenere il personaggio che crei (o in quello che importi dall'applicazione Dragon's Dogma 2 Character Creator). Anche se puoi cambiare vocazioni o il tuo aspetto in seguito, sia per te che per il tuo principale compagno, farlo ha un costo. E non puoi cambiare tra umano e feride dopo aver fatto la tua selezione.

NON AVER PAURA DI SCAPPARE DA UNA LOTTA

Alcuni dei nemici più pericolosi in Dragon's Dogma 2 si troveranno direttamente tra te e il luogo dove stai cercando di andare, e potrebbero essere molto più forti di te. La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, non devi necessariamente combatterli. I nemici, infatti, ti ignoreranno se semplicemente... li superi correndo. E se le tue Pedine decidono di impegnarsi, puoi impartire il comando "Da me!" per far sì seguano.

Se vuoi uccidere il gigantesco nemico in seguito (per XP, per bottino o solo per il tuo orgoglio), puoi comunque segnarlo sulla tua mappa e tornarci più tardi.

RESTA SULLA STRADA MENTRE ESPLORI

Poiché cammini così tanto, è tentante cercare di trovare un percorso più breve, o semplicemente marciare in linea retta, ma non è la migliore delle idee. Non puoi arrampicarti o nuotare in Dragon's Dogma 2 e non serve molto per farti cadere a morte, quindi cercare una scorciatoia attraverso la natura è un modo sicuro per morire.

In sostanza, il vasto open world di Dragon's Dogma 2 non è così vasto e non è davvero così aperto. C'è molta opportunità di esplorare e farai molte passeggiate, ma è molto meglio (e più sicuro) esplorare lungo le strade. Incontrerai comunque molti mostri da uccidere e risorse da raccogliere, quindi non aver paura di perdere opportunità.

IMPARTISCI COMANDI SEMPLICI ALLE PEDINE

Anche se non puoi controllare direttamente le Pedine, puoi impartire loro comandi tramite il D-pad (controller) o i tasti numerici (tastiera). Questi includono:

Vai - Questo ha diverse funzioni: Se stai puntando a un nemico, le Pedine avanzeranno davanti a te. Supponendo che ci sia una missione attiva e una Pedina conosca la destinazione, ti condurranno fino a essa. Se una Pedina fa un commento sugli oggetti o sui punti di interesse nell'ambiente, comandandoli di "Andare" li farà condurti fino ad esso. Ci sono anche azioni contestuali a seconda della classe e delle abilità di una Pedina.

- Questo ha diverse funzioni: Verso di me - Le Pedine si muoveranno più vicino a te. Questo è utile se stai cercando di evitare combattimenti e vuoi che corrano al tuo fianco.

- Le Pedine si muoveranno più vicino a te. Questo è utile se stai cercando di evitare combattimenti e vuoi che corrano al tuo fianco. Aspetta - Le Pedine rimarranno indietro, il che può essere utile se non vuoi che attacchino accidentalmente gli altri (o vengano attaccati in risposta).

- Le Pedine rimarranno indietro, il che può essere utile se non vuoi che attacchino accidentalmente gli altri (o vengano attaccati in risposta). Aiuto - Principalmente usato se hai Pedine che possono curare, poiché lanceranno un incantesimo di cura su di te. Se stai soffrendo di un effetto di stato negativo, cercheranno anche di aiutarti.

ACQUISTA EQUIPAGGIAMENTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI CON DIVERSE CLASSI (DAI MERCANTI AMBULANTI)

Anche se le città hanno fornitori di armi e armature, ci sono determinati oggetti che puoi acquistare solo dai mercanti ambulanti. Questi PNG trascinano in giro grandi zaini, scambiando le loro merci da un insediamento all'altro. Se ne vedi uno, controlla cosa stanno vendendo e fai una nota mentale delle cose che vuoi comprare.

Un'altra cosa da tenere presente è che i pezzi di equipaggiamento tendono a essere piuttosto costosi. Tuttavia, alcuni pezzi di armatura potrebbero essere equipaggiabili da più classi. Per esempio, se hai intenzione di giocare come Arciere, prima di passare eventualmente a Stregone o Ladro, potresti voler comprare un'armatura che può essere indossata da diverse classi per risparmiare un po' di soldi.

Cose utili da sapere

GLI AUMENTI POSSONO APPLICARSI A TUTTE LE CLASSI

All'inizio di Dragon's Dogma 2, ti viene chiesto di scegliere tra una delle quattro classi: Guerriero, Arciere, Mago e Ladro. Questa, come in ogni GDR, determina molto su ciò che puoi fare, tra cui quali armi puoi impugnare, quali armature puoi indossare e quali abilità di combattimento puoi usare.

Man mano che sali di livello in una classe, guadagnerai aumenti per essa ma, una volta sbloccato un aumento, lo puoi applicare a qualsiasi classe. Tienilo presente quando scegli a quale vocazione concentrarti per primo nel livellare. Inoltre, puoi cambiare classe in qualsiasi momento del gioco tramite le Gilde delle Classi nei villaggi.

PREPARATI A CAMMINARE, MOLTO

Per esplorare l'enorme mappa di Dragon's Dogma 2 dovrai camminare per quasi tutto il tempo. Scordati, dunque, di cavalcare cavalli, draghi o altri animali, o di muoverti con veicoli. Sebbene ci siano alcune opzioni di viaggio rapido, sono abbastanza limitate: le pietre di Telecristalli sono costose e ti portano solo a pochi cristalli portatili, e i pochi carretti che esistono viaggiano solo di giorno lungo percorsi stabiliti.

Camminare non è la cosa peggiore, però, e c'è molto da fare mentre viaggi, come raccogliere risorse, combattere mostri o semplicemente esplorare la mappa. Detto questo...

COMBINA I TUOI OGGETTI PRESTO E SPESSO

Ci sono tonnellate di oggetti da raccogliere in Dragon's Dogma 2, dalle zanne dei mostri alle mele. La maggior parte di questi oggetti è utilizzabile da sola con effetti mediocri, ma se li combini con altri oggetti puoi creare qualcosa di decisamente più utile.

Ad esempio, puoi usare una mela normale per guarirti se sei ferito. Ma se combini quella mela con una pianta di Verdericcia, puoi fare un Pozione Salutare, la quale è decisamente più efficace. Tutto quello che devi fare per combinare qualsiasi cosa in Dragon's Dogma 2 è entrare nel menu degli oggetti e premere il pulsante che dice "combinare".

NON DISPERARE SE UNA PEDINA MUORE

Quando una Pedina muore in battaglia vedrai comparire un'icona a forma di teschio su di loro, insieme a un indicatore che si svuota gradualmente. Vai da loro e tieni premuto il pulsante di resurrezione per aiutarli a rialzarsi. Se non sei in grado di farlo in tempo, la pedina è "perduta", il che significa che verrà rimossa forzatamente dal tuo gruppo. Se perdi la tua Pedina principale, la riavrai interagendo con qualsiasi Pietra della Faglia. Per quelle di supporto, tuttavia, dovrai richiamarle di nuovo.

SFRUTTA LE ABILITÀ DELLE PEDINE PER SALIRE SU ZONE ALTE

Nonostante in Dragon's Dogma 2 non ci si possa arrampicare, è possibile sfruttare delle abilità che ti permettono di arrivare in cima a zone più alte. Se hai una Pedina di classe Guerriero o Distruttore nel tuo team, controlla le loro abilità per vedere se ne hanno capaci di adatte.

Queste abilità possono essere utilizzate per aiutarti a raggiungere zone più alte: se ne vedi una che ha un baule del tesoro o un oggetto, guardala e premi il comando "Vai". Il seguace Guerriero o Distruttore si preparerà, permettendoti di correre verso di loro per essere lanciato in alto nell'aria.

FAI PASSARE IL TEMPO PER ALTERNARE IL CICLO GIORNO-NOTTE (E FAI ATTENZIONE DI NOTTE!)

Il passaggio del tempo è costante in Dragon's Dogma 2. Tuttavia, puoi cambiare il ciclo giorno-notte riposando in locande e campeggi, o sedendoti su panche con una coperta.

Se stai uscendo di notte, allora considera quanto segue: