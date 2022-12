Era un po’ il segreto di Pulcinella, ma ora possiamo dirlo: dopo mesi e mesi di rumor, ora Death Stranding 2 è ufficiale. Mesi e mesi di continui teaser da parte di Hideo Kojima hanno finalmente una risposta. Il gioco è stato ufficializzato (anzi, annunciato) durante i The Game Awards 2022, con un trailer decisamente criptico ma comunque ricco di informazioni.

Il filmato si aperto con l’attrice che interpreta Fragile nel primo capitolo, impegnata a stringere tra le braccia quella che presumibilmente è sua figlia. Avverte un pericolo e inizia a scappare, ma un tragico incidente la porta a sbandare e cadere dalla sua moto. Sullo sfondo troviamo una nuova associazione, chiamata Rawbridge e continui richiami al mare e ovviamente alle sue creature misteriose.

Il trailer è decisamente ricco di elementi e dettagli e ci sarà tempo per analizzarlo nella sua interezza, ma conferma anche il ritorno di Norman Reedus, decisamente invecchiato rispetto agli eventi del primo capitolo. Confermata anche la presenza di Troy Baker, che nel primo capitolo ricopriva il ruolo di Villain. Il video è disponibile poco più in basso, ma come da tradizione di Hideo Kojima è davvero difficile riuscire a capirci qualcosa.

Una piccola curiosità, in chiusura, sul nome ufficiale. Al momento Hideo Kojima, Kojima Productions o PlayStation non hanno chiarito il nome del progetto. A livello ufficiale, il titolo è DS2, ma si tratta di un placeholder, come riportato da KP direttamente su Twitter a margine dell’annuncio. Infine, per quanto riguarda l’uscita e le piattaforme, al momento non sono stati divulgati dettagli. Il gioco arriverà su PS5, ma non è chiaro se uscirà già il prossimo anno e se seguirà la strada del primo capitolo, che debuttò anche su PC qualche mese dopo l’uscita su PS4. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.