DualSense: gli utenti si sbizzarriscono creando diversi fantastici design fan made

Da quando è stato annunciato il DualSense, il nuovo controller di PlayStation 5 è diventato in un lampo uno degli argomenti di punta. Mancando ancora diverse nozioni ufficiali su PS5, i fan del mondo Sony aspettavano con grande entusiasmo l’annuncio di un qualcosa di concreto riguardo la console di prossima generazione della casa giapponese, e il nuovo pad ha saputo saziare una parte di questa voglia di next gen.

Nel corso dei giorni, sono stati tantissimi gli utenti che si sono sbizzarriti ricreando dei design fan made del nuovo DualSense. Vi abbiamo già riportato alcune idee a nostro parere meritevoli di attenzioni, come per esempio i modelli dedicati ad alcune delle IP PlayStation più amate tipo God of War e The Last of Us.

La nuova carrellata di design invece si concentra su altri titoli e concept come una versione del DualSesne dalla colorazione del primo leggendario DualShock, la versione dedicata all’ultima opera di Kojima Production Death Stranding, una dedicata a Kingdom Hearts 3 e una su Persona 5. Sembra quindi che l’utenzia abbia trovato una grande ispirazione nelle forme e nel design molto particolare del nuovo controlle di PS5.

Dopo aver presentato al mondo intero il DualSense, Sony ha sottolineato che nel corso dei prossimi mesi arriverà finalmente il momentro di mostrare anche il design della console. Non ci resta quindi che attendere un prossimo appuntamento comunicativo di Sony, per scoprire insieme quali forme e colori prenderà PlayStation 5. Cosa ne pensate di questi design fan made del nuovissimo DualSense?