PS5: ecco i controller DualSense in stile God of War e The Last of Us 2 immaginati dai fan

Molti videogiocatori non felicissimi della strategia di Sony: la società giapponese non ha ancora mostrato la sua console di prossima generazione, PS5, preferendo un approccio più graduale. Al tempo stesso, pare proprio che la tattica stia pagando: pur avendo solo mostrato il controller, infatti, Sony Interactive Entertainment ha scatenato il pubblico. Non solo il DualSense è stato estremamente apprezzato sui social, ma ha spinto i fan di tutto il mondo a realizzarne varianti. Il direttore artistico di CodiGames, Sergio Melero, ad esempio, ha creato una serie di versioni dedicate alle principali esclusive di PS4: God of War, The Last of Us 2, Death Stranding e Ghost of Tsushima.

Potete vedere voi stessi quanto realizzato nel tweet di Melero, qui sotto. Si tratta di mockup molto semplici, ma che sanno sfruttare le varie parti del DualSense di PS5 per realizzare dei design interessanti. In particolar modo, è intrigante quello di Death Stranding, dove lo stretto spazio tra le levette è stato usato per posizionare le mani scheletriche, simbolo di Fragile Express, una delle società di corrieri del gioco di Kojima.

La versione God of War del controller di PS5 si basa invece molto sul rosso, come è ovvio, e include il simbolo di Miðgarðsormr, il serpente del mondo, parte centrale delle vicende del gioco. Ghost of Tsushima, invece, è praticamente identico al DualSense base, con una serie di linee rosse e il logo circolare dell’opera all’interno del touch-pad. Infine, abbiamo quello di The Last of Us, che opta per un poco impressionante logo rosso delle Luci (Fireflies, se preferite il nome inglese) sopra una colorazione grigia.

Diteci, voi cosa ne pensate? C’è un design che vi convince, oppure la versione base del controller rimane la vostra preferita?