Dying Light 2: ecco il trailer e la data di uscita mostrati all’E3 2019

Dying Light 2 è stato presentato all'E3 2019 con tanto di data di uscita: ecco tutti i dettagli su quanto annunciato durante la conferenza Microsoft.

La conferenza dell’E3 2019 è stato un susseguirsi di annunci e tra i molti nomi è apparso anche Dying Light 2, il seguito del survival in prima persona ad ambientazione horror. È stato mostrato un nuovo trailer che ci ha permesso di vedere in azione il titolo. Come nel primo capitolo, sarà possibile esplorare con le nostre capacità parkour per arrampicarci in ogni angolo della mappa e combattere zombie e nemici umani usando armi da mischia e, le poche volte che le troveremo, armi da fuoco.

Questo secondo capitolo vuole puntare molto più in alto e cercare di dare al giocatore più possibilità di interazione con il mondo di gioco e con le molte fazioni presenti: a seconda delle nostre scelte, il mondo cambierà e si adatterà, modificando quindi anche il gameplay.

Il trailer ci ha annunciato anche la data di uscita: Dying Light 2 sarà disponibile a partire dalla primavera 2020. Per ora non sono disponibile date di uscita più precise, ma crediamo che nel corso dell’anno potremo scoprire qualcosa di nuovo a riguardo.

Diteci, cosa ne pensate del gioco? Credete che dopo un primo capitolo di successo gli sviluppatori saranno in grado di creare qualcosa di superiore, oppure dopo tutti questi anni siete stanchi degli zombie? Techland sta certamente puntando molto su questo titolo, quindi speriamo di vedere un filmato di gameplay di lunghezza superiore ben presto.