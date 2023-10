Intel, la tecnologia XeSS fa girare Dying Light 2. È la volta buona?

Intel ha presentato la sua serie Core Ultra 100, denominata "Meteor Lake", con un'enfasi sulle prestazioni nei giochi. Questo rappresenta un passo significativo per Intel, che cerca di competere con AMD nel settore dei giochi a basso consumo energetico (tipo i PC handheld quali ROG Ally e Steam Deck).

Meteor Lake utilizza l'architettura Xe-LPG derivata da Alchemist, integrata in una scheda grafica separata all'interno del pacchetto Meteor Lake. Questo sviluppo promette di stabilire un nuovo standard per le prestazioni della GPU integrata di Intel.

Nella dimostrazione, Intel ha mostrato le capacità di Meteor Lake utilizzando il gioco Dying Light 2, che supporta la tecnologia XeSS. Il rendering nativo è stato eseguito a 1080p, mentre la demo XeSS è stata eseguita a 720p.

In modo significativo, XeSS su Meteor Lake ha funzionato con un consumo di energia fino a 30 watt. Invece di concentrarsi sul valore del frame rate, Intel ha analizzato la scalabilità degli FPS, mostrando un aumento che variava da 1,6x a 1,7x, con picchi occasionali fino a 1,9x.

Questa dimostrazione segna la prima volta in cui Intel ha presentato la tecnologia XeSS sulle sue schede grafiche integrate. Anche se XeSS è ufficialmente supportato su tutto l'hardware compatibile, questa è la prima volta in cui XeSS è stato considerato ufficialmente per l'uso su soluzioni GPU a basso consumo energetico per il gaming, aprendo la possibilità di un'esperienza giocabile in titoli moderni.

Le Xe-LPG, nella serie di processori Meteor Lake, dovrebbero includere fino a 8 core Xe, una configurazione simile a quella della discreta GPU Arc A370M. La serie di processori Meteor Lake è prevista per il prossimo 14 dicembre e siamo curiosi di vedere quali produttori di PC handheld inizieranno a sfruttare la tecnologia di Intel al posto di quella di AMD.