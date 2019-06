E3 2019: ecco la classifica dei giochi più seguiti dalla stampa mondiale

L'E3 2019 è stato denso di giochi e sviluppatori: quali sono quelli più chiacchierati in rete? Ecco la classifica dei topic più coperti dalla stampa.

L’E3 2019 si è concluso e i rumor degli ultimi mesi hanno (perlopiù) trovato conferma. Sono stati molti i giochi interessanti messi in mostra e la stampa mondiale (noi compresi, ovviamente) ha avuto il suo bel da fare per stare dietro alla mole di novità. La domanda ora è: quali sono gli argomenti sui quali si è più scritto nei giorni della kermesse losangelina? La risposta arriva da ICO Partners.

Quest’ultimo ha stilato una serie di classifiche che ci permettono di scoprire con precisione quali sono i giochi, le software house e i produttori console più chiacchierati di questo E3 2019. Al primo posto della classifica videogame troviamo Cyberpunk 2077, con più di 6.000 articoli: il gioco di CD Projekt RED è sulla bocca di tutti, sicuramente grazie all’annuncio della data di uscita e alla presenza di Keanu Reeves alla presentazione. In seconda posizione troviamo Final Fantasy 7 Remake che si deve accontentare di quasi 5.000 articoli. Poco sotto c’è Marvel’s Avengers, con circa 4.000. Ecco la classifica completa.

Per quanto riguarda i publisher, il più citato è Square Enix, visto che con una sola conferenza ha messo in mostra i due giochi sopracitati, Final Fantasy 7 Remake e Marvel’s Avengers. In seconda posizione c’è Ubisoft, seguita da Electronic Arts e Bethesda. Molto interessante anche la classifica dei tre grandi produttori console: Xbox è ovviamente in testa alla classifica, seguita da Nintendo e infine da Sony.

PlayStation, in quanto brand, ha comunque ottenuto una più che discreta copertura, considerando che non ha partecipato all’E3 2019: inoltre, PlayStation 4 è stata la console più citata, superando Nintendo Switch, Xbox One e Google Stadia. Molto positivo anche il risultato di Nintendo che nel corso degli anni, come potete vedere qui sotto, ha visto un regolare aumento della copertura mediatica dei propri prodotti.

Diteci, quali sono i giochi che più vi hanno colpito? Avete cercato di informarvi un po’ su tutto, oppure avevate degli interessi specifici per questo E3 2019 e avete puntato solo su di essi?