E3 2019: Rocksteady non ci sarà, il nuovo gioco dei creatori di Batman si fa attendere

I giorni prima della kermesse losangelina sono spesso carichi di conferme, come ad esempio quella di Ubisoft che ha aggiornato i propri profili sociale e ha ufficializzato Watch Dogs Legion. Purtroppo, alle volte, le “conferme” non sono sempre positive: ad esempio, ora scopriamo che Rocksteady non sarà presente all’E3 2019 di Los Angeles. Ad annunciarlo è il game director dello studio, Sefton Hill, tramite il proprio profilo Twitter.

Come potete leggere poco sotto, Hill ha affermato: “Ciao a tutti! Molti di voi ce l’hanno chiesto, quindi vogliamo farvi sapere che Rocksteady non sarà all’E3 di quest’anno. Lo seguiremo come fan ma rimarremo a Londra: stiamo lavorando duramente sul nostro nuovo progetto. Godetevi lo show!”

Hi all! A number of you have asked so we wanted to let you all know up front that @Rocksteadygames won't be showing at E3 this year. We’ll be watching as fans but remaining in London, hard at work on our next big project. Enjoy the show!

— Sefton Hill (@Seftonhill) June 4, 2019