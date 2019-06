E3 2019 Ubisoft: uno dei nuovi giochi di chiama Orpheus e assomiglia a Zelda

L'E3 2019 proporrà grandi novità ma Ubisoft sembra una delle società con più sorprese da svelare: ora parliamo di Orpheus, un gioco "simile a Zelda"

Jason Schreier, noto giornalista e insider dell’industria, è particolarmente attivo in questo periodo pre-E3. Sempre ben informato sugli ultimi fatti dell’industria videoludica, la firma di Kotaku ha rivelato in anticipo che Ghost Recon Breakpoint sarebbe arrivato anche su Stadia e ha confermato i rumor su Watch Dogs Legion prima che Ubisoft ufficializzasse il tutto. Ora, Schreier ha detto la sua su un altro nuovo progetto della società francese.

Secondo quanto riportato, Ubisoft avrebbe in cantiere un gioco chiamato Orpheus che dovrebbe assomigliare a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il capolavoro di Nintendo pubblicato su WiiU e su Switch. Inizialmente questa affermazione ha fatto pensare ai fan di tutto il mondo che Orpheus sarebbe stato un grande action adventure open world, ma a quanto pare non è così. Schreier è infatti intervenuto su Twitter per specificare che la sua affermazione era legata allo stile grafico e non al genere del gioco. Orpheys sarà infatti un gioco di ruolo di piccole dimensioni.

Innegabilmente questo ha smorzato un po’ gli animi. Non abbiamo però visto ancora nulla su questo nuovo progetto e non possiamo certo giudicare solo a partire da poche parole. Ricordiamoci inoltre che, per quanto Schreier sia una fonte estremamente affidabile, non si tratta di conferme ufficiali.

Dobbiamo attendere la conferenza di Ubisoft per poter scoprire tutti i dettagli su questo nuovo gioco: per sapere data e ora potete leggere il nostro articolo dedicato a questo indirizzo.