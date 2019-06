E3 2020: svelate le date, PS5 e Xbox Scarlett si daranno battaglia?

L'E3 2020 è molto lontano, ma è già stato definito il quando: per sapere il come ci vorrà del tempo, ma PS5 e Xbox Scarlett saranno i grandi nomi...

L’E3 2019 non è ancora finito, ma come sempre noi appassionati guardiamo al futuro e siamo vogliosi di sapere quando potremo avere novità. Fortunatamente, l’organizzatore dell’Electronic Entertainment Expo ha rivelato quando potremo partecipare all’E3 2020: le date da segnare sul calendario sono il nove, dieci e undici giugno. È chiaro che, per ora, non sappiamo nulla di come sarà organizzato l’evento e di quali nomi scenderanno in campo.

L’E3 2020 vedrà il ritorno di Sony? L’assenza di quest’anno è facilmente imputabile alla mancanza di novità di rilievo da parte della società giapponese, che ha quindi preferito “lanciare la bomba Death Stranding” poco prima dell’evento ed evitare di lottare direttamente con i competitors. Il prossimo anno, però, Sony dovrebbe essere ormai più che pronta a svelare nuovi dettagli su PS5, o comunque a riconfermare informazioni che potrebbe rivelare in eventi dedicati antecedenti alla kermesse losangelina.

Anche Microsoft dovrebbe scendere in campo con Xbox Scarlett (che speriamo ottenga un nome definitivo entro e non oltre l’E3 2020). Sappiamo inoltre che l’E3 2020 sarà il momento giusto per vedere nel dettaglio Halo Infinite, uno dei primi giochi per next-gen svelati. Se il titolo di 343 Industries sarà della festa, non vediamo perché non dovrebbe esserlo anche la console.

Poi non mancheranno tutti gli altri grandi publisher di terze party e la stessa Nintendo che è sempre pronta a svelare sorprese, come ha fatto con il recente Nintendo Direct quando ha annunciato il seguito di Breath of the Wild. Diteci, anche se manca un anno, quali sono i vostri desideri per l’E3 2020?