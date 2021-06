E3 2021 Awards Show: l’evento conclusivo tra premiazioni e nuovi annunci

L’E3 2021 sta per tornare, e l’aria che si comincia a respirare in questo periodo pre-fiera losangelina porta già con se un sano retrogusto piacevole. Sappiamo che tra poco meno di un paio di settimane saremo in grado di assistere a una serie di nuovi annunci e show digitali ricchi di novità di ogni tipo. Quest’anno però, l’E3 darà il via ad un nuovo appuntamento chiamato Awards Show che avrà il compito di chiudere la fiera di quest’anno in modo entusiasmante.

L’annuncio è arrivato pochi istanti fa, quando l’ESA ha dichiarato che l’Awards Show sarà l’evento di chiusura del prossimo E3 2021. Questo show digitale finale andrà in onda il prossimo 15 giugno, e avrà il compito di incoronare quelli che sono stati i migliori annunci avvenuti durante i 4 giorni di fiera. Questo appuntamento, inoltre, racchiuderà anche una serie di ulteriori annunci, così da chiudere in bellezza quella che si prospetta come l’edizione del trionfale ritorno dell’E3.

In aggiunta a questo annuncio a sorpresa è intervenuto anche Stanley Pierre-Louis, presidente e CEO dell’ESA, il quale ha dichiarato quanto segue. “Per l’evento di quest’anno, stiamo collaborando con alcuni dei principali editori mondiali di videogiochi per creare l’E3 2021 Awards Show, un riconoscimento ai giochi più attesi della fiera. La trasmissione sarà ricca di annunci e rivelazioni entusiasmanti e celebrerà gli innovativi editori e sviluppatori in un modo ideale per chiudere l’E3 2021”.

E3 2021 Awards Show scheduled for June 15 "The broadcast is going to be packed with exciting announcements and reveals"https://t.co/SRk2Lo9gJV pic.twitter.com/Xh9LFhkLs1 — Nibel (@Nibellion) June 1, 2021

Con questo nuovo appuntamento che si va ad aggiungere alla lista di eventi del prossimo E3, siamo sempre più certi che la fiera sarà un momento ricco di annunci e di celebrazione per il videogioco. L’attesa si fa sempre più importante, e non vediamo l’ora di poter vedere insieme a voi cosa avrà da regalarci questa nuova edizione dell’E3.