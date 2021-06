Ormai è una tradizione, e anche all’E3 2021 abbiamo avuto un nuovo appuntamento del PC Gaming Show. Anche quest’anno l’evento digitale dedicato al mercato PC ci ha mostrato una discreta carrellata di giochi in arrivo su PC nel corso dei prossimi mesi, e non solo. Scopriamo insieme quali sono stati i titoli mostrati durante questo ennesimo evento di questo E3.

E3 2021: PC Gaming Show, tutti i giochi annunciati

Dodgeball Academia

Un titolo sportivo che ci metterà nei panni di un giocatore di Dodgeball in una storia avventurosa. Ovviamente il titolo è disponibile da inserire in Wishlist ora, e sarà disponibile anche su altre console oltre che per PC.

Chivalry 2

Il famosissimo simulatore di battaglie medioevali torna a mostrarsi, e ancora una volta con tutta la sua potenza. Tantissime novità e soprattutto nuovi modi di abbattere i nostri nemici. Il lavoro del team è ampiamente ripagato anche nel consenso dei fan!

HumanKind

Torna a mostrarsi all’interno del PC Gaming Show anche il tanto atteso Humankind, sperando di poter mettere le nostre mani quanto prima sul titolo, al momento è possibile avere accesso alla Beta tramite dei Twitch Drop. Il titolo sarà disponibile il prossimo Agosto!

They Always Run

Una Pixel Art unita ad un gameplay frenetico è il giusto mix per avere un titolo che mira ad essere una piccola perla dell’azione frenetica e che ha anche dei piccoli elementi platform. Pubblicato da Sega.

Vampire The Masquerade Swansong

Torna a mostrarsi un nuovo trailer di uno dei nuovi capitoli dedicati a Vampire The Masquareda. A voi il trailer completo qui di seguito. Arriverà anche su console!

Wartales

Visuale isometrica, combattimenti a turni e soprattutto un’atmosfera dark fantasy. In uscita nel 2021 ma ancora senza una data di uscita precisa.

IXION

In uscita nel 2022 di Kaseido Games, sarà un titolo completamente gestionale, ma che ci ha sorpreso per la cura messa nel presentare il titolo all’interno dell’evento.

SILT

Un titolo sotto marino che ci porta alla scoperta dei meandi marini. Una sort di platform, con il quale si scoprono le paure della profondità. A voi il trailer!

Soulstice

Un action frenetico, che arriverà non solo per PC ma anche per le console next-gen. Sembra essere un misto tra Devil May Cry e Bayonetta! Insomma, sicuramente da tenere d’occhio!

Warhammer Chaos Gate

Un trailer davvero breve che annuncia l’arrivo di un nuovo titolo dedicato ad uno dei più amati giochi da tavolo di sempre!

TinyKin

Un titolo colorato e gestionale. Dovremo guidare il nostro esercito di mostriciattoli in un mondo piccolissimo. In arrivo nel 2022.

Sacrifire

Forse uno dei titoli più innovativi visti fino ad ora. Un utilizzo perfetto della pixel art e soprattutto con le musiche di uno dei compositori di Dark Souls. Sicuramente da tenere d’occhio!

Mechajammer

Un titolo che con la pixel art unisce uno stile “sporco” con una visuale isometrica. Scopriamolo insieme in questo gameplay trailer!

Song of Conquest

Il nuovo titolo pubblicato da Coffee Stain e sviluppato da Lavapotion. Una pixel art in un mondo fantasy classico. Dovremo espandere la nostra base e combattere le insidie del mondo. A voi il trailer!

Inoltre abbiamo visto anche:

Rawmen

Dying Light 2

Orc Must Die 3

GigaBash

Lemnis Gate

Next Space Rebels

Far Changing Tides

Lakeburg Legacies

Killing Floor 2

Pioner

EVE Online

Arbostia

Death Trash

Citizen Sleeper

Project Warlock 2