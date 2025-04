EA Sports FC 2025: arriva il primo pass a pagamento e i fan non sono contenti

La monetizzazione del calcio virtuale raggiunge un nuovo livello con l'introduzione del Premium Pass in EA Sports FC 25, segnando una svolta significativa nelle strategie commerciali di Electronic Arts per la sua popolare serie calcistica. Questo abbonamento a pagamento, disponibile per l'acquisto sia con valuta virtuale guadagnabile in-game (500.000 UT Coins) sia con FC Points acquistabili con denaro reale (1.000 punti, equivalenti a 9,99 euro), rappresenta un'evoluzione nel già controverso modello economico della modalità Ultimate Team, il fiore all'occhiello del franchise che genera miliardi in entrate per il colosso dei videogiochi.

L'aspetto più rilevante di questa novità è l'accesso a pacchetti scambiabili, che permettono ai giocatori di vendere le ricompense ottenute tramite il Premium Pass ad altri utenti nell'asta in-game. Questo meccanismo crea potenzialmente un ciclo economico dove, con sufficiente abilità nel mercato virtuale, i giocatori potrebbero finanziare l'acquisto dei futuri pass utilizzando esclusivamente la valuta guadagnata attraverso la vendita degli oggetti ottenuti con il pass precedente, senza necessariamente ricorrere a denaro reale.

Tra le ricompense più appetibili figurano carte di giocatori particolarmente potenti, come quella "Immortal Icon" dedicata a Franck Ribéry, e consumabili per l'Evoluzione che consentono di migliorare significativamente le statistiche delle carte già possedute dal giocatore. Una mossa che ha diviso profondamente la comunità dei fan della serie, polarizzando le reazioni tra critiche severe e difese moderate.

Controversia e strategie finanziarie

La decisione di EA arriva in un momento particolare per l'azienda. A gennaio, Electronic Arts ha rivisto al ribasso le previsioni finanziarie per l'anno fiscale, citando esplicitamente la "performance inferiore alle aspettative" di EA Sports FC 25 come responsabile principale del mancato raggiungimento degli obiettivi, insieme ai risultati deludenti di Dragon Age: The Veilguard. Non sorprende quindi che l'introduzione del Premium Pass coincida con l'inizio del nuovo anno fiscale per EA, suggerendo una chiara strategia per recuperare terreno.

La tempistica dell'implementazione appare inoltre strategicamente collegata all'ingresso imminente del gioco nei servizi in abbonamento come Xbox Game Pass Ultimate e PlayStation Plus, nonché ai consistenti sconti applicati al prezzo base del titolo negli ultimi mesi. Con un accesso facilitato al gioco base, EA sembra puntare a recuperare i mancati introiti attraverso nuove forme di monetizzazione in-game.

Questo sistema, però, rappresenta inevitabilmente un ulteriore livello di monetizzazione in un prodotto già premium, che costa inizialmente 70-80 euro e che contiene già numerosi meccanismi di acquisto in-app, specialmente nella modalità Ultimate Team.

D'altra parte, i sostenitori del nuovo sistema sottolineano che i giocatori devono comunque aumentare di livello per sbloccare la maggior parte delle ricompense e che il Premium Pass è tecnicamente acquistabile anche con la valuta guadagnabile giocando, senza spendere denaro reale. Questo argomento, tuttavia, non considera il notevole investimento di tempo necessario per accumulare 500.000 monete in-game, una cifra che richiederebbe settimane o mesi di gioco intenso per un utente medio.

EA ha tentato di placare le critiche attraverso un post sul blog ufficiale, definendo il Premium Pass come "puramente aggiuntivo" e promettendo di non spostare ricompense dal pass standard a quello premium. "Mentre le ricompense del Premium Pass della Stagione 7 sono già definite, monitoreremo attentamente i vostri feedback per assicurarci di offrire la migliore esperienza possibile in qualsiasi modalità di FC che giocherete in futuro", ha dichiarato l'azienda in una comunicazione che appare come un tentativo di mitigare le reazioni negative.