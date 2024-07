EA Sports FC 25: oltre ai pacchetti, ora spenderete soldi anche per il season pass

EA Sports FC 25, il nuovo capitolo del celebre simulatore calcistico, introdurrà importanti novità nel sistema di microtransazioni. Nonostante le controversie che hanno accompagnato questo aspetto nei precedenti titoli FIFA, il publisher ha deciso di espandere ulteriormente le opzioni di acquisto in-game.

La novità più rilevante è l'introduzione dei Season Pass a pagamento, che si affiancheranno ai già noti pacchetti FUT (FIFA Ultimate Team). Questa mossa mira a incrementare le opportunità di monetizzazione del gioco, seguendo una tendenza ormai consolidata nel settore dei tripla-A.

Dettagli sui Season Pass

Il producer Karthik Venkateshan ha spiegato che il gioco manterrà una tier gratuita con le stesse ricompense e premi disponibili finora. La tier a pagamento sarà un'opzione aggiuntiva per i giocatori che desiderano accelerare i propri progressi nella costruzione della squadra.

I Season Pass a pagamento non includeranno contenuti esclusivi.

Richard Waltz, game design director, ha sottolineato che i Season Pass a pagamento non conterranno elementi esclusivi o inaccessibili ai giocatori che scelgono di non acquistarli. L'obiettivo è offrire un'opzione per velocizzare l'avanzamento, senza penalizzare chi preferisce non spendere.

Questa novità probabilmente susciterà dibattiti nella community dei giocatori. Tuttavia, l'aspetto positivo è che non sembra essere indispensabile per godersi pienamente la modalità di gioco.

EA Sports FC 25 sarà disponibile dal 27 settembre 2024.