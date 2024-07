EA SPORTS FC 25: svelate le novità del gameplay

EA Sports ha svelato i dettagli sul gameplay del nuovo EA Sports FC 25, il successore della storica serie FIFA. Il titolo calcistico, in uscita il 27 settembre, promette di portare il realismo e l'autenticità a un nuovo livello grazie a diverse innovazioni.

FC IQ: il nuovo sistema tattico

La principale novità è rappresentata da FC IQ, un sistema che rivoluziona le fondamenta tattiche del gioco. Questa tecnologia offre un maggiore controllo strategico e movimenti di squadra più realistici, grazie a un nuovo modello di intelligenza artificiale basato su dati del mondo reale.

FC IQ si compone di tre elementi principali:

Player Roles : più di 50 nuovi ruoli che guidano il modo in cui ogni giocatore pensa e si comporta in campo

: più di 50 nuovi ruoli che guidano il modo in cui ogni giocatore pensa e si comporta in campo Team Tactics : un rinnovamento delle tattiche di squadra che migliora il posizionamento in entrambe le fasi di gioco

: un rinnovamento delle tattiche di squadra che migliora il posizionamento in entrambe le fasi di gioco Smart Tactics: nuovi suggerimenti in tempo reale e funzionalità del D-Pad per rendere le decisioni tattiche più accessibili e intuitive

Ogni ruolo ha caratteristiche distinte, con aspetti positivi e negativi. La maggior parte dei ruoli viene assegnata con l'aiuto di un modello di IA proprietario che utilizza dati Opta del mondo reale. Ogni giocatore avrà una "Role Familiarity" che gli permette di svolgere i propri compiti con maggiore efficacia.

HyperMotionV: movimenti più realistici

La tecnologia HyperMotionV utilizza dati volumetrici per creare movimenti dei giocatori estremamente realistici. Rispetto a FC 24, la libreria è stata espansa per includere 1.847 atleti con movimento completo del corpo, sia della parte superiore che inferiore.

Questo si traduce in animazioni più fluide e naturali, che contribuiscono a migliorare la resa visiva complessiva del gameplay.

Novità in attacco e difesa

In fase offensiva, FC 25 introduce un nuovo sistema di precisione per passaggi e tiri. Questo rende ogni azione più autentica e gratificante, riflettendo meglio le abilità reali dei giocatori e le situazioni di gioco.

Sono state aggiunte nuove animazioni per situazioni specifiche, come passaggi potenti ad angoli stretti o tiri in condizioni di equilibrio precario. Anche il dribbling è stato affinato per dare maggiore controllo e fluidità.

In difesa, la novità principale è l'introduzione dei falli professionali, che aggiungono un nuovo elemento tattico al gioco. Sono stati migliorati anche i movimenti dei portieri e la velocità nel cambio del giocatore controllato.

Modalità Simulazione e altre novità

FC 25 introduce una nuova Modalità Simulazione, disponibile in varie modalità offline. Questa offre un'esperienza di gioco più lenta e autentica, con IA della CPU migliorata e la possibilità di regolare vari parametri.

Tra le altre novità troviamo:

Effetti del vento che influenzano la traiettoria del pallone e la fisica di capelli e maglie

Nuovi ruoli per i calci d'angolo

Mappa dei passaggi nella schermata delle statistiche

Possibilità di avere 9 giocatori in panchina in alcune competizioni

Insomma, EA Sports FC 25 si preannuncia quindi come un'evoluzione significativa della serie, con numerose innovazioni volte ad aumentare realismo e profondità tattica. L'uscita è prevista per il 27 settembre su tutte le principali piattaforme e qui potete scoprire dove preordinarlo al miglior prezzo.