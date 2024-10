EA Sports FC 25, Wonderkids: i migliori giovani su cui puntare nella Carriera

Nel gergo calcistico di videogiochi come EA Sports FC 25 i Wonderkids sono quei giovani con un gran potenziale di crescita che possono regalare parecchie soddisfazioni ai giocatori della modalità Carriera. Infatti, il modo migliore per assicurarsi un futuro di lunga durata nella vostra Carriera senza troppi risultati pessimi è proprio quello di puntare su giovani pronti ad esplodere.

In questa guida vi listiamo i migliori giovani calciatori, i cosiddetti Wonderkids, con il potenziale di crescita più alto, dividendoli per ogni ruolo. Se invece cercate i migliori calciatori in assoluto per la modalità Ultimate Team, vi rimandiamo a questo articolo.

Quali sono i migliori giovani di FC 25?

Di seguito vi abbiamo preparato le liste prima generiche e poi ruolo per ruolo dei migliori giovani su cui puntare, dal potenziale più alto al più basso, strutturandola in modo che possiate leggere il nome del calciatore in grassetto, seguito dall'età, la valutazione corrente a cui potete trovarlo in gioco e infine la valutazione potenziale nel solo caso della lista generica. Vi ricordiamo inoltre che sono inclusi in gioco anche le atlete del calcio femminile.

I migliori giovani in assoluto di FC 25

Lamine Yamal , Barcellona, 17 anni, 81 attuale, 94 potenziale

, Barcellona, 17 anni, 81 attuale, 94 potenziale Melchie Dumornay , Lione, 21 anni, 83 attuale, 91 potenziale

, Lione, 21 anni, 83 attuale, 91 potenziale Endrick , Real Madrid, 18 anni, 78 attuale, 91 potenziale

, Real Madrid, 18 anni, 78 attuale, 91 potenziale Vicky López , Barcellona, 18 anni, 73 attuale, 90 potenziale

, Barcellona, 18 anni, 73 attuale, 90 potenziale Arda Güller , Real Madrid, 19 anni, 78 attuale, 90 potenziale

, Real Madrid, 19 anni, 78 attuale, 90 potenziale Linda Caicedo , Real Madrid, 19 anni, 79 attuale, 90 potenziale

, Real Madrid, 19 anni, 79 attuale, 90 potenziale Salma Paralluelo , Barcellona, 20 anni, 79 attuale, 90 potenziale

, Barcellona, 20 anni, 79 attuale, 90 potenziale Warren Zaire-Emery , PSG, 18 anni, 80 attuale, 90 potenziale

, PSG, 18 anni, 80 attuale, 90 potenziale Balde , Barcellona, 20 anni, 81 attuale, 90 potenziale

, Barcellona, 20 anni, 81 attuale, 90 potenziale Gavi, Barcellona, 20 anni, 83 attuale, 90 potenziale

I migliori giovani Portieri di FC 25

Giorgi Mamardashvilli , Valencia, 23 anni, 85

, Valencia, 23 anni, 85 Lucas Chevalier , Lille, 22 anni, 80

, Lille, 22 anni, 80 Guillaume Restes , Tolosa, 19 anni, 78

, Tolosa, 19 anni, 78 Anatoily Trubin , Benfica, 23 anni, 78

, Benfica, 23 anni, 78 Julen Agrirrezabala, Atletic Bilbao, 23 anni, 77

I migliori giovani Difensori di FC 25

Eduardo Camavinga , Real Madrid, 21 anni, 83

, Real Madrid, 21 anni, 83 Destiny Udogie , Tottenham Hotspur, 21 anni, 82

, Tottenham Hotspur, 21 anni, 82 Alejandro Balde , Barcellona, 20 anni, 81

, Barcellona, 20 anni, 81 Malo Gusto , Chelsea, 21 anni, 80

, Chelsea, 21 anni, 80 António Silva, Benfica, 20 anni, 79

I migliori giovani Centrocampisti di FC 25

Jude Bellingham , Real Madrid, 21 anni, 90

, Real Madrid, 21 anni, 90 Florian Wirtz , Bayer Leverkusen, 21 anni, 88

, Bayer Leverkusen, 21 anni, 88 Jamal Musiala , Bayern Monaco, 21, 87

, Bayern Monaco, 21, 87 Pedri , Barcellona, 21 anni, 86

, Barcellona, 21 anni, 86 Xavi Simons, Red Bull Lipsia, 21 anni, 83

Le migliori giovani Ali di FC 25

Florian Wirtz , Bayer Leverkusen, 21 anni, 88

, Bayer Leverkusen, 21 anni, 88 Jamal Musiala , Bayern Monaco, 21 anni, 87

, Bayern Monaco, 21 anni, 87 Pedri , Barcellona, 21 anni, 86

, Barcellona, 21 anni, 86 Xavi Simons , Red Bull Lipsia, 21 anni, 83

, Red Bull Lipsia, 21 anni, 83 Gavi, Barcellona, 20 anni, 83

I migliori Attaccanti di FC 25