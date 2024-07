Cyberpunk 2077, in sviluppo la mod per giocare multiplayer e sembra fantastica

Cyberpunk 2077 entra in una nuova era con CyberMP, un'ambiziosa mod multiplayer creata da un team di modder appassionati. Questo progetto permetterà agli utenti di vivere l'esperienza del titolo prodotto da CD Projekt Red in maniera condivisa. Di recente è stato rilasciato un video gameplay della versione WIP (Work In Progress) che, nonostante mostri alcuni problemi di de-sincronizzazione, offre un'anteprima di cosa significhi giocare a Cyberpunk 2077 (acquistabile su Amazon) con gli amici.

Attualmente il mod è in uno stato pre-alpha e non è stata ancora annunciata una data di uscita. I modder prevedono che potrebbe essere necessario attendere fino al 2025 per delle sessioni beta, con una possibile uscita ufficiale non prima del 2026 o 2027. Inoltre, è importante notare che CyberMP non includerà una modalità co-op per le missioni principali del gioco, ma piuttosto sarà simile a GTA Online, offrendo un'esperia multi-giocatore in un ambiente di gioco aperto.

Per chi non lo sapesse, Cyberpunk 2077 doveva avere inizialmente una modalità multigiocatore. Ma i diversi problemi di sviluppo e soprattutto i tempi troppo lunghi hanno causato un cambio di rotta che hanno portato il team a concentrarsi sul migliorare il comparto single player del gioco.

Il prossimo capitolo è previsto dopo The Witcher "4", di conseguenza ci vorrà un bel po' di tempo prima di vederlo, ma sia mai che non possa arrivare con una modalità online dedicata simil GTA.