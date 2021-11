eFootball 2022: Konami si scusa regalando bonus, basterà?

Lo scorso 30 settembre Konami lanciò al pubblico eFootball 2022, titolo calcistico free-to-play con l’intento di rivoluzionare il genere calcistico rendendolo accessibile a chiunque e con aggiornamenti costanti in grado di migliorare l’esperienza nei mesi a venire. Purtroppo l’opera non venne ritenuta all’altezza, tanto che ancora oggi FIFA 22 risulta essere l’esperienza calcistica migliore tra tutte, cosa che ha fatto imbestialire i fan di vecchia.

Poche squadre, modalità praticamente inesistenti, una veste grafica antiquata questo era eFootball 2022 al lancio e che ha portato Konami a rivalutare determinate featured nel corso del tempo. Proprio diverse settimane l’azienda nipponica ha deciso di rimandare ulteriormente la grossa patch che sarebbe dovuta arrivare proprio nel mese di novembre, cosa che ha fatto infuriare ulteriormente gli appassionati rimasti che si trovano, a distanza di mesi, un gioco ancora incompleto.

Sulla difficile questione è tornata in queste ore Konami che, con un post rilasciato sul proprio profilo Twitter in cui si scusa in modo sincero con i propri appassionati promettendo dei bonus gratuiti legati però a eFootball PES 2021 Season Update. I giocatori che riusciranno a completare il tutorial entro il 2 dicembre riceveranno 2000 coin per il My Club ripristinando inoltre i Matchday ed i VS COM.

[In-Game Events for eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (Console)]📢 Thank you for playing eFootball PES 2021 SEASON UPDATE and eFootball™ 2022. We would like to apologise once again for the issues found in eFootball™ 2022 and the postponement of the release of v1.0.0. — eFootball (@play_eFootball) November 26, 2021

Niente bonus o aggiornamenti riguardante eFootball 2022 e questo fa un po’ storcere il naso in generale. Il corposo aggiornamento arriverà il prossimo anno, ma non è ancora chiaro quando di preciso. La domanda che ci poniamo noi, come i fan in generale è se basterà a calmare le acque. Fateci sapere cosa ne pensate di questa situazione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire le ulteriori novità su eFootball 2022.