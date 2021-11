eFootball 2022 senza pace, la patch è rimandata e la data non vi piacerà

Niente da fare per eFootball 2022. La nuova incarnazione di PES era partita con tutti i migliori auspici da parte di Konami, ma si è schiantata contro una realtà più dura del previsto. Il gioco è infatti uscito in versione 0.9, con la prima patch prevista per novembre che però nella giornata odierna non verrà più pubblicata durante questo mese. È di poche ora fa infatti l’annuncio di un rinvio, anche piuttosto pesante, da parte del publisher e sviluppatore giapponese.

Come riportato nella pagina Facebook ufficiale del gioco, la versione definitiva di eFootball 2022 non arriverà più nel corso delle prossime settimane. Konami ha infatti deciso di rimandare la patch 1.0.0, che avrebbe anche sbloccato il Premium Player Pack da una quarantina di euro alla primavera del 2022. Pur non specificando i motivi di questa scelta, appare abbastanza chiaro che Konami ha riscontrato dei problemi nello sviluppo ed ha preferito rimandare il tutto a quando l’aggiornamento avrà più stabilità e degli standard qualitativi migliori. Non ha subito ritardi, invece, la patch correttiva del gioco, che è da oggi disponibile per il download.

Il rinvio della patch 1.0.0 di eFootball 2022 per console e PC non è però l’unico rinvio della giornata odierna. Con un annuncio quasi in contemporanea, infatti, Konami ha rinviato anche le versioni mobile del gioco. “Abbiamo deciso di rimandare la release del gioco su mobile, prevista per questo autunno, alla primavera 2022. Ci scusiamo per questo inconveniente e vi aggiorneremo nei prossimi mesi”, le parole del publisher e sviluppatore giapponese lanciare sul news hub del simulatore calcistico.

Infine, tutti coloro che avevano prenotato il Player Pack di eFootball 2022 per console e PC saranno rimborsati automaticamente. “Gli elementi inclusi erano utilizzabili solamente con la versione 1.0.0, quindi abbiamo cancellato le vostre prenotazioni. Il refund avverrà seguendo le linee guida delle piattaforme”, si legge nel comunicato comparso online.