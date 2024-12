Elden Ring è stato ricreato usando solamente Excel

Un fan, che chiamare "sfegatato" sarebbe al limite del riduttivo, ha ricreato interamente Elden Ring utilizzando esclusivamente Microsoft Excel. L'utente di Reddit brightyh360 ha impiegato circa 40 ore per sviluppare questa versione con visuale dall'alto del popolare action RPG, utilizzando formule, tabelle e codice VBA all'interno del foglio di calcolo.

Il progetto, pubblicato sul subreddit: r/excel, presenta una mappa composta da 90.000 tessere, oltre 60 armi, più di 50 nemici e un sistema completo di progressione sia per i personaggi che per l'equipaggiamento. Sono inclusi anche 25 set di armature, tre classi di personaggi, sei NPC che assegnano missioni e quattro finali differenti.

Un'impresa epica che ricrea Elden Ring in Excel

L'autore ha condiviso immagini e un video dimostrativo del gioco in azione (che potete trovare su YouTube), oltre a fornire un link per il download gratuito su Google Drive dell'intero progetto. Per giocare, si utilizzano i tasti CTRL+WASD per muoversi e CTRL+E per interagire. I moderatori del subreddit hanno verificato il file, confermandone la sicurezza, anche se, come da prassi, vi consigliamo sempre di mettere in pratica le varie accortezze del caso durante l'esecuzione delle macro.

Questa versione amatoriale rappresenta un interessante passatempo per i fan di Elden Ring, oltre che un opera al limite dell'incredibile. Durante queste feste, con la maggior parte dei videogiocatori in viaggio dai parenti o in casa a godersi il Natale, potrebbe rivelarsi un ottimo metodo per ingannare l'attesa che ci separa dall'uscita di Nightreign, ovvero lo spin-off di Elden Ring, multiplayer e rogue-like, in uscita nel 2025.

Questo progetto, in ogni caso, dimostra fino a che punto può spingersi la passione della community che gravita attorno a un gioco, oltre alle possibilità creative offerte anche da strumenti apparentemente limitati come un foglio di calcolo di Excel.