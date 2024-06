Elden Ring: Shadow of the Erdtree, a che ora si sblocca e quanto pesa?

Il lancio dell'attesissimo DLC Shadow of the Erdtree per Elden Ring è finalmente imminente (qui trovate la nostra recensione). Tutti coloro che non vedono l'ora di immergersi nel Regno delle Ombre dovrebbero, dunque, segnarsi le date e gli orari di sblocco per non perdere l'opportunità di esplorare le nuove vastissime aree del gioco. In questo articolo, troverai tutte le informazioni utili sui tempi di download e sull'accesso al gioco.

Shadow of the Erdtree, a che ora si sblocca e quanto pesa?

Non è previsto il pre-download del DLC Shadow of the Erdtree su PC o Xbox, mentre i giocatori su PlayStation potranno iniziare a scaricarlo 48 ore prima del lancio. La dimensione del file è relativamente contenuta, circa 15 gigabyte, molto meno ingombrante rispetto al gioco base.

Per quanto riguarda il lancio effettivo, in Italia sia per i giocatori su PC che per console il DLC sarà disponibile dalle ore 00:00 del 21 giugno. L'orario corrisponde alle 07:00 del 21 giugno in Giappone, data principale di rilascio indicata da FromSoftware.

Chi avrà la possibilità di giocare per primo a Shadow of the Erdtree? I primi a poter accedere al DLC saranno i giocatori su console in Nuova Zelanda, a partire dalla mezzanotte locale del 21 giugno, ovvero le 05:00 PDT / 13:00 BST del 20 giugno. Ciò offre loro un vantaggio di circa 10 ore sui giocatori PC.

In definitiva, a causa dei fusi orari e delle piattaforme, i giocatori su console nell'emisfero orientale avranno la chance di iniziare per primi, seguiti dai giocatori PC a livello globale, per poi vedere i giocatori su console nell'emisfero occidentale raggiungerli con i loro lanci a mezzanotte.

Ricorda di prepararti al meglio per il lancio leggendo la nostra guida su come sbloccare Shadow of the Erdtree, rinfrescando la memoria sui boss da sconfiggere e su dove accedere alla nuova area, la Terra delle Ombre. Se, invece, hai bisogno di un ripasso su Elden Ring, nella nostra guida completa trovi tantissimi trucchi, suggerimenti e informazioni per ogni momento del gioco.