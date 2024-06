Elden Ring, l'acclamato gioco open-world di FromSoftware, si espande ulteriormente con il nuovo DLC Shadow Of The Erdtree. Questo contenuto aggiuntivo introduce una mappa completamente nuova, grande quanto Limgrave, dove i giocatori potranno affrontare nuovi boss, esplorare con nuovi tipi di armi e molto altro. Ma come si accede alla nuova mappa e si inizia a giocare a Shadow Of The Erdtree? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Elden Ring: Shadow of the Eldtree, come sbloccare il DLC?

Per accedere al DLC, i giocatori devono prima superare due sfide importanti nel gioco base: sconfiggere Starscourge Radahn e Mohg, Signore del Sangue (per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra guida a tutti i boss di Elden Ring). Una volta compiuto ciò, è necessario recarsi al trono in Mohgwyn Palace e interagire con il braccio inaridito all'interno del bozzolo per iniziare il DLC.

Questo vi trasporterà nel Realm of Shadows, l'ambientazione del DLC di Elden Ring. Una volta lì, è possibile spostarsi liberamente nella mappa di gioco e dare inizio alla vostra nuova avventura.

Ecco, quindi, i passaggi necessari per iniziare Shadow Of The Erdtree:

Sconfiggere Radahn, il Flagello Celeste Sconfiggere Mohg, Signore del Sangue Toccare il braccio inaridito a Mohgwyn Palace

1. Sconfiggere Radahn, il Flagello Celeste

Starscourge Radahn si trova a Caelid, una regione a est di Limgrave, infestata dalla corruzione. Per affrontarlo, i giocatori devono attendere che il Festival di Radahn sia attivo e poi recarsi al Castello di Redmane, nel sud-est di Caelid, per attivare il portale sulla spiaggia.

2. Sconfiggere Mohg, Signore del Sangue

Mohg, d'altro canto, si trova nel Mohgwyn Palace, una regione sotterranea accessibile solo attraverso un teletrasporto nel Consecrated Snowfield o tramite la Medaglia del Cavaliere del Sangue Puro, ottenuta completando la quest di White Mask Varré. Tuttavia, il Mohgwyn Palace è un'area di gioco molto avanzata e difficile, e raggiungerla prematuramente può esporre i giocatori a sfide per cui potrebbero non essere adeguatamente preparati.

3. Toccare il braccio inaridito a Mohgwyn Palace

Dopo aver sconfitto Mohg nella sua sala del trono, bisogna interagire con il braccio inaridito che sporge dal bozzolo insanguinato sul trono. Questo braccio appartiene al semidio Miquella, fratello della famosa boss Malenia, Mano di Miquella, ed è la chiave per accedere al Realm of Shadows.

Se sei in grado di sconfiggere Mohg, Signore del Sangue, sei probabilmente già al livello di potenza adatto per iniziare la tua avventura in Shadow Of The Erdtree. La difficoltà della mappa del DLC è paragonabile a quella delle aree finali del gioco base, come l'Albero di Miquella e Farum Azula in rovina. In caso di dubbi, però, ti invitiamo a consultare la nostra guida sul livello consigliato per affrontare il DLC.

Queste sono tutte le informazioni necessarie per iniziare l'avventura nell'imponente DLC Shadow Of The Erdtree di Elden Ring. Preparati per le battaglie che ti attendono nella nuova mappa!