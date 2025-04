The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è ufficiale ed è già disponibile!

Bethesda ha finalmente concretizzato le voci di corridoio che circolavano da tempo, lanciando ufficialmente The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, una rivisitazione completa del suo storico GDR che segnò un'epoca nel 2006. L'operazione nostalgia svolta da Virtuos non si limita a riproporre il classico con qualche miglioria superficiale, ma rappresenta un profondo rinnovamento tecnico e strutturale che promette di far rivivere le terre di Cyrodiil con una veste completamente rinnovata. Qui trovate il trailer.

La metamorfosi più evidente del titolo riguarda il comparto grafico, completamente ricostruito grazie all'adozione dell'Unreal Engine 5. Una scelta audace che segna un distacco netto dal Creation Engine tradizionalmente utilizzato da Bethesda, permettendo di sfruttare tecnologie all'avanguardia come Nanite e Lumen per ricreare gli scenari fantastici di Cyrodiil con un livello di dettaglio mai visto prima.

L'operazione di ammodernamento non si è limitata all'aspetto visivo. Anche alcune componenti del gameplay hanno subito un processo di revisione per allinearsi alle sensibilità moderne, pur mantenendo intatto lo spirito che rese Oblivion un caposaldo del genere. Ora è possibile correre, l'HUD e i menu sono stati ripensati, così come alcune animazioni e combat system. Non solo, sono stati aggiunti diversi dialoghi aggiuntivi e voci inedite.

Le dimensioni considerevoli del progetto si riflettono nei requisiti di installazione: ben 120gb di spazio sono necessari per ospitare questa versione rimasterizzata, un dato che testimonia la profondità dell'intervento realizzato. Il titolo è acquistabile a 54,99 euro su console in versione standard e 64,99 in versione deluxe, lo potete acquistare su PC scontato e su Instant-Gaming cliccando qua.

La versione deluxe comprende:

Il gioco base in versione digitale

Le armature, le armi e le armature per cavalli esclusive di Akatosh e Mehrunes Dagon

L'artbook in versione digitale e l'app della colonna sonora

Le espansioni della storia Shivering Isles e Knights of the Nine

Contenuti scaricabili aggiuntivi: l'espansione Fighter's Stronghold, Spell Tome Treasures, Vile Lair, Mehrunes' Razor, The Thieves Den, Wizard's Tower, Orrery e Horse Pack Armor

La disponibilità del titolo è immediata su tutte le principali piattaforme di nuova generazione: PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC possono già accogliere questa nuova incarnazione del leggendario GDR. Un particolare vantaggio è riservato agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, che trovano il gioco incluso nel catalogo del servizio senza costi aggiuntivi, rendendo l'esperienza ancora più accessibile.

Questa rimasterizzazione rappresenta un ponte tra generazioni di videogiocatori: da una parte offre ai veterani la possibilità di rivivere con occhi nuovi un'avventura che ha segnato la loro esperienza ludica, dall'altra permette ai neofiti di scoprire, con standard tecnici contemporanei, uno dei titoli più influenti nella storia dei videogiochi di ruolo occidentali. Scaricate e godetene tutti.