The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition | Recensione

Altro anno, altro grande giro di contenuti per The Elder Scrolls Online: il gioco di ZeniMax Online Studios e Bethesda recentemente approdato anche su GamePass dopo l’acquisizione da parte di Microsoft. Questo è un nostro tentativo di invitarvi a provarlo? Assolutamente sì, specie se siete già sottoscrittori del servizio e avete già vissuto fin troppo Skyrim. Sarà anche scontato dirlo, ma questo è anche il momento migliore per iniziare la vostra avventura su Elder Scrolls Online, soprattutto se amate Oblivion visto che la serie di contenuti previsti per il 2021 ruoterà intorno al tema Gates of Oblivion, il cui cuore pulsante è la prossima grande espansione The Elder Scrolls Online: Blackwood.

Le novità previste sono diverse, tra le quali ci siamo immersi recentemente con uno nostro speciale sui Compagni in arrivo con Blackwood, ma come per i due anni precedenti tutto ha inizio da un piccolo DLC di due dungeon che introduce qualche tema centrale legato all’espansione, prima quindi di un’eventuale quest Prologo rilasciata qualche tempo prima dell’uscita. The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition quindi ci porta in due luoghi dove il culto daedrico sta iniziando a prendere una forma ben più minacciosa di quella che ormai conosciamo, e come sempre sta a noi Eroi di Tamriel andare a indagare insieme ad alcune conoscenze note del passato.

Black Drake Villa

Il primo Dungeon che esaminiamo di Flames of Ambition è Black Drake Villa: un complesso enorme e sfarzoso che cela una grande libreria dai molti segreti. Tra questi c’è un libro in particolare che Eveli – da noi incontrata già in Orsinium – deve recuperare per un cliente. Naturalmente da buoni partner dell’elfa dalla bocca fin troppo diretta non potevamo tirarci indietro, specie se c’è un prezioso bottino ad attenderci.

In sé e per sé il dungeon è abbastanza diretto e presenta una serie di boss dalle meccaniche molto semplici, niente di super complesso se si guarda alla progressione principale. Tuttavia, ed è qui che Black Drake Villa assume una specificità tutta sua, ci sono un sacco di puzzle e misteri utili a sbloccare dei boss opzionali. Per la precisione parliamo di tre boss aggiuntivi da battere per ottenere una risorsa particolare diffusa nel dungeon. Chiamata “Avatar Fragments”, permette di incrementare i buff ottenuti sconfiggendo i primi 3 boss opzionali e ne dovrete accumulare 30 a testa per riuscire a evocare il boss finale opzionale. Inutile dire che ora come ora riuscire a compiere questa impresa con un gruppo casuale ottenuto grazie all’Activity Finder. Avrete più fortuna organizzandovi con degli amici o dei membri della vostra gilda, anche perché tutto sommato vi conviene conservare un ritmo più lento per assaporare la storia e capirne gli importanti indizi per la trama del capitolo principale.

In generale quindi, contando l’esperienza complessiva dei boss aggiuntivi, Black Drake Villa è un ottimo dungeon di The Elder Scrolls Online che può apparire molto rapido solo in superficie. In realtà però ha uno spessore tutto suo e vale la pena perderci del tempo per esplorarlo in tutti i suoi punti. L’unico verso vero difetto di questa escursione è il tono estetico della villa: forse fin troppo sfarzoso e tematicamente lontano rispetto al feeling di Gates of Oblivion, ma questo è più una questione di gusto personale che di vera e propria riflessione oggettiva.

Venendo ai set ottenibili in Black Drake Villa ne abbiamo diversi, come da tradizione. Partendo dal Monster Set, Encrati’s Behemoth, amplifica le sinergie con le skill/armi che effettuano danni da fuoco garantendovi la possibilità di ottenere un’aura in grado di difendervi dalle fiamme e di aumentare i danni che causerete con quest’ultime sia con le vostre abilità che con quelle di tutto il gruppo entro un certo raggio. Come Monster Set però è fin troppo specifico nel suo utilizzo, difficilmente quindi lo vedrete rimpiazzare alternative più valide. True-Sworn Fury, il set magico, aumenta il vostro Spell Critical e il Critical Damage del 4% di base e aumenta esponenzialmente quando la vostra vita scende, uno scenario che difficilmente vorrete adottare nei contenuti più difficili.

Kinra’s Wrath, il set stamina, vi da un buff accumulabile fino a 5 per ogni attacco leggero o pesante e dalla durata di 5 secondi. Raggiungendo le 5 cariche di buff, vi garantisce un’aura di Major Berserk che aumenta tutti i danni inflitti del 10% da voi e del 5% dagli alleati nel raggio di 12 metri. Come set per danno non è affatto male, anzi, specie se riuscirete a trarne il meglio con il light-weaving. Drake’s Rush, invece, concede un’aura che per 12 secondi genera 3 punti di ultimate ogni 1.5 secondi. Niente di così eccezionale, ma potrebbe essere una valida alternativa come accompagnamento di un altro set abbastanza potente, specie se volete appunto giocare sulla creazione di risorse Ultimate.

The Cauldron

È solo nel Calderone che invece avrete il pieno assaggio di quella che sarà l’atmosfera di The Elder Scrolls Online Gates of Oblivion: daedra, schiavi, cultismo e rosso, tanto rosso immerso nella lava e nelle fiamme. Ma The Cauldron non è solo bello da vedere, è anche pieno di meccaniche interessanti e ben realizzate, senza sforare per forza nell’odioso come i pilastri da muovere in Moongrave Fane. La nostra accompagnatrice in questa missione sarà Lyranth, la quale è alla ricerca di una scatola con all’interno qualcosa di molto prezioso, tanto da averla messa in sicurezza con una runa anti daedra. Per fortuna però Lyranth ha un piano e starà a noi fare in modo che vada a buon fine, specie perché c’è un signore Daedrico comandato direttamente da Mehrunes Dagon.

La struttura di The Cauldron, come Black Drake Villa, è abbastanza diretta e al contrario dell’altro dungeon non presenta boss opzionali. Tuttavia avrete modo di vivere un bel po’ di scontri ad alta tensione, tra cui vogliamo segnalare una particolare battaglia dove dovrete utilizzare dell’olio per incendiare dei pilastri elettrici. Questo specifico incontro è, a nostro giudizio, un buon esempio di game design ben studiato e dall’accessibilità evidente, dove qualsiasi giocatore può capire al volo la meccanica e adattarsi nel bel mezzo della battaglia senza fermarne il ritmo. Oltre a tale scontro a orde, in generale il modo in cui i vari scontri sono gestiti in The Cauldron è sinceramente apprezzabile, oltre che amichevole nei confronti dei giocatori solitari che utilizzano il Duty Finder. Aggiungendoci anche un’attenzione estetica notevole, The Cauldron vale da solo l’acquisto di The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition.

Venendo invece ai set, anche qui troviamo le tre varianti e un Monster Set per chi batte la modalità Veteran. Partiamo dal Monster Set Baron Zaudrus, il quale fornisce un buff di 10 secondi accumulabile ogni volta che si infligge uno stato alterato a un nemico. Quando si raggiungono le tre cariche il buff si scarica e vi fornisce 4 risorse Ultimate ed entra in un tempo di ricaricamento di un secondo, durante il quale non potrete ricevere nuovamente il buff del set. Come per Black Drake Villa, il set di Baron Zaudrus non è quindi un’armatura definibile come essenziale, ma può tornarvi utile nel caso in cui vogliate basare il vostro stile di gioco sull’abilità finale del vostro personaggio.

Analizzando infine i set base, Unleashed Ritualist per i maghi infligge ai nemici il Marchio del Ritualista per 10 secondi ogni volta che si fa danno. Qualunque nemico abbia questo debuff riceve il 16% di danni aggiuntivi da qualsiasi Pet del giocatore, rendendo quindi il set un’ottima alternativa per tutte quelle classi magiche specializzate nell’evocazione. Dagon’s Dominion, per gli utilizzatori di Stamina, aggiunge semplicemente del Danno da Arma a tutte le abilità ad Area d’Effetto: diretto e utile per pulire velocemente gruppi di nemici. Infine, Foolkiller’s Ward per i Tank crea uno Scudo di Danno sull’utilizzatore e un massimo di 3 alleati nei 18 metri intorno al caster semplicemente eseguendo un Blocco in combattimento. Ciascuno scudo assorbe 4000 danni diretti e quando viene rotto ripristina Magicka e Stamina. Se si rompe lo scudo si subisce un tempo di caricamento di 30 secondi prima di poter riutilizzare l’effetto, mentre se non viene rotto dovrete attendere solo 10 secondi. Considerando l’effetto e la sua sinergia particolare, Foolkiller’s Ward è una bella sorpresa per ogni degno tank di The Elder Scrolls Online, tanto da essere un’alternativa abbastanza alta tra la lunga lista dei set disponibili.