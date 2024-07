Once Human: aggiunti più slot per personaggi dopo il lancio turbolento

Dopo il lancio tanto atteso di Once Human, il nuovo survival shooter post-apocalittico gratuito sviluppato da Starry Studio e pubblicato da NetEase, sono emerse alcune carenze critiche relative alle funzionalità promesse. La mancanza di supporto per la creazione di multipli personaggi per account, il supporto al salvataggio cross-piattaforma su Steam, il supporto controller, la compatibilità con Steam Deck e DLSS, infatti, sono solo alcune delle caratteristiche che mancavano al lancio secondo quanto rivelato poco prima della pubblicazione del gioco su PC.

A seguito delle critiche da parte della comunità di Once Human il giorno del lancio, Starry Studio ha aggiornato il gioco permettendo ai giocatori di creare più personaggi prima dell'arrivo della funzionalità prevista per agosto. La compagnia ha anche promesso l'implementazione futura di ulteriori opzioni di account per favorire la cross-progressione, oltre a "continuare a lavorare per ottimizzare il gioco per la migliore esperienza possibile". Altre funzionalità come il supporto controller e miglioramenti nel salvataggio cross-piattaforma sono, quindi, attese più avanti.

Il gioco incorpora anche un modello di gameplay stagionale, in cui ogni stagione propone scenari diversi con "regole, ambienti e storie diversi per diversificare l'esperienza" di gioco. Anche se al lancio del gioco sono disponibili solo due scenari, Manibus ed Evolution's Call, i giocatori possono aspettarsi che futuri aggiornamenti portino nuove dinamiche e sfide. Mentre i blueprint di crafting e i cosmetici acquistati si possono conservare tra una stagione e l'altra, risorse comuni, armi e oggetti verranno spostati in un dominio personale chiamato Eternaland alla fine di ogni stagione.

La decisione di non supportare la creazione di multi-personaggi al lancio è stata particolarmente difficile per i giocatori, impedendo la possibilità di esplorare contemporaneamente scenari solo PvE o con abilitate le funzioni PvP. Questo rende problematica anche la possibilità di giocare con amici che si trovino su server differenti senza la necessità di cancellare il personaggio attualmente in uso, complicando l'esperienza di gioco in un titolo fortemente incentrato sulla componente sociale e multiplayer.

Insomma, nonostante le difficoltà iniziali legate al mancato lancio completo delle funzionalità previste, le rapide risposte di Starry Studio alle esigenze della comunità e le promesse di imminenti miglioramenti lasciano presagire un futuro radioso per Once Human. La versione completamente gratuita del gioco rende, inoltre, accessibile questo titolo a un vasto pubblico di appassionati, con la speranza che possa diventare uno dei giochi per PC più apprezzati del 2024.