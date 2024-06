[SONDAGGIO] Quanto credete di aver speso su Steam per giochi mai avviati?

Un fenomeno a dir poco diffuso del mondo del gaming - ma non solo - è quello di acquistare prodotti che poi, inevitabilmente, lasciamo in un angolino e ci dimentichiamo per sempre, finendo per non utilizzarli mai. Continuiamo, infatti, a comprare sempre nuovi titoli quando troviamo buone occasioni e sconti, o semplicemente quando vediamo qualcosa di nuovo e pensiamo "deve assolutamente essere mio". Ebbene, questa tendenza non è solo un'impressione: i dati lo confermano.

Come vi abbiamo raccontato, una recente ricerca condotta da PCGamesN in collaborazione con SteamIDFinder ha rivelato quanto considerevole sia il valore dei giochi acquistati ma mai giocati dagli utenti (compresi voi): il sito SteamIDFinder permette di vedere circa il 10% degli account totali di Steam. Raccogliendo i loro dati, risulta che il 10% degli utenti globali di Steam ha speso circa $1,9 miliardi per giochi che non hanno mai giocato.

Moltiplicando questo valore per il 100% degli utenti, si può dedurre che i giocatori di Steam abbiano speso in totale circa $19 miliardi per acquistare videogiochi che ancora non hanno giocato. Questo dato sottolinea quanto sia diffuso il fenomeno del backlog tra i giocatori, dimostrando che l'acquisto impulsivo e l'attrattiva degli sconti spesso superano la nostra capacità di giocare a tutti i titoli che possediamo.

A questo punto vogliamo chiedere a voi: quanto credete di aver speso su Steam per giochi mai avviati? Fatecelo sapere votando nel sondaggio che trovate qui sotto, siamo curiosi di scoprire il risultato!