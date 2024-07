The Sims 4 Colpo di Fulmine Expansion Pack | Anteprima

The Sims 4 Colpo di Fulmine Expansion Pack ci porta a vivere il meglio e il peggio degli appuntamenti romantici. Incontrare la persona giusta e mantenere viva la relazione nel tempo non è un gioco, ma con questa nuova espansione ci vengono in aiuto tutta una serie di feature che permettono di dar vita a storie appassionanti. Sia che vogliate porre fine alle sofferenze di un cuore infranto, sia che stiate esplorando le varie sfaccettature di un amore più aperto, The Sims 4 Colpo di Fulmine vi permetterà di farlo. Ecco tutto ciò che abbiamo imparato sull’amore in the Sims 4 da una presentazione in anteprima dei suoi sviluppatori.

È una questione di attrazione e di rispetto

Una delle prime cose che ci è stata illustrata è la presenza dei confini romantici, un elemento per personalizzare la propria esperienza di gioco disponibile per tutti indipendentemente dall’espansione Colpo di Fulmine. I confini romantici possono essere definiti nel pannello dell’identità, insieme a genere e orientamento sessuale, e permettono di controllare le condizioni in cui i Sims diventano gelosi.





Dato che la sfera dell’intimità può essere molto complessa nella realtà, sono state aggiunte diverse categorie che influiscono sul sentimento della gelosia e dipendono dal superamento di confini fisici, legati all’intimità (WooHoo) o non fisici come il flirtare con un altro Sim proprio davanti ai nostri occhi. All’interno del CAS è quindi possibile definire tutto ciò che troviamo accettabile o non accettabile in una relazione romantica, persino dichiararsi aperti a mettere eventualmente in discussione i propri confini e riconsiderare le proprie inclinazioni nei confronti della gelosia. Ripetuti superamenti dei propri confini possono portare a una rottura o un divorzio.

Un’altra componente importantissima delle relazioni è l’attrazione, che può assumere diverse forme a seconda delle pulsioni e delle repulsioni che caratterizzano ciascun Sim. Il tipo di attrazione più immediato è quello fisico che può essere attivato dall’aspetto fisico o dall’abbigliamento. Poi c’è un livello di attrazione ulteriore dato dalla personalità, dallo stile di vita e anche dai tratti unici. Tutti questi aspetti concorrono a modificare il livello di soddisfazione romantica del proprio Sim quando interagisce con potenziali interessi romantici o con un partner.

Le nuove interazioni disponibili permettono di conoscere meglio la persona che si ha davanti, cosa le piace e cosa no quando si tratta di instaurare un rapporto. Chiacchierando possiamo scoprire le stranezze o i tratti di un altro Sim, o il loro stato sentimentale. Nel pannello informativo dei Sim sarà possibile comunque avere sempre sott’occhio tutti questi aspetti, per imparare più cose sui confini romantici, il grado di soddisfazione e cosa attrae quel Sim.

Ogni Sim potrebbe avere un diverso livello di soddisfazione riguardo alla propria relazione. I Sims che apprezzano uno stile romantico specifico otterranno maggiore soddisfazione romantica se quel desiderio viene realizzato. Al contrario, i Sims che non gradiscono un certo stile romantico proveranno minore soddisfazione romantica se si impegnano in relazioni di quel tipo.

Nuove aspirazioni e tratti

Nella nuova espansione non potevano mancare nuove aspirazioni e tratti. I Sims con l’aspirazione Esploratore romantico sono pronti a sperimentare numerose attività con i partner come intensi appuntamenti, corteggiamenti in luoghi caratteristici o le più tradizionali coccole nel relax dell'ambiente familiare. La seconda aspirazione introdotta è Paragon Partner, che consiste nel perseguire un'elevata soddisfazione sentimentale o relazionale con più partner, aprendo quindi al poliamore.





Trovare l'amore

I due nuovi tratti permettono invece di definire il modo in cui si accoglie l'amore. Un legame profondo richiede tempo e attenzione, per questo i Sim romanticamente riservati hanno bisogno di più tempo per stabilire un contatto e. D’altro canto, i Sims sentimentali sono dei maestri del corteggiamento e si buttano a capofitto in ogni nuova esperienza. L'amore può sbocciare rapidamente, tuttavia sono anche più inclini a delusioni se i loro sentimenti non sono ricambiati.A mano a mano che ci si conosce e si instaura un rapporto romantico, entrano in gioco le dinamiche relazionali. Entrambi i nostri Sims caratterizzati da riservatezza hanno impiegato diversi appuntamenti per capire di provare un'attrazione e un interesse più forte di una semplice amicizia, sviluppando al contempo una dinamica di coppia "wholesome" caratterizzata da piccole attenzioni e gesti sia romantici che amichevoli, frutto delle loro interazioni meno orientate al contatto fisico e più esplorative della personalità e delle passioni dell'altro.

Trovare il vero amore può richiedere di passare attraverso un imbarazzante numero di incontri e appuntamenti. Alcuni Sim possiedono anche l'abilità di scandagliare una stanza per individuare potenziali interessi romantici, ma se uscire e socializzare nei luoghi di ritrovo non dovesse essere sufficiente per trovare profili interessanti nella Ciudad Enamorada, può venire in soccorso Cupid's Corner, l'app di incontri per chiunque voglia mettersi in gioco, addirittura tentando un appuntamento al buio.



Cupid’s Corner mostra l'orientamento del nostro Sim, cosa cerchiamo e il range di età a cui vogliamo rivolgerci. Possiamo personalizzare il profilo scegliendo di scattarci un selfie per aggiungere una nostra foto e scegliere i tratti che vogliamo mettere in evidenza. Ora siamo pronti a passare in rassegna alcuni dei Sims presenti sulla piattaforma, potendo anche cambiare ogni tot ore il ristretto numero proposto. Questi Sims possono provenire dalla galleria o possono essere completamente nuovi. Si può scegliere di vedere solo i Sims aggiunti ai preferiti, i Sims creati dai propri creatori preferiti o scegliere di non vedere alcun Sims dalla galleria.



Una volta individuato un Sim per noi interessante possiamo provare a contattarlo con le nuove interazioni telefoniche o chiedergli direttamente di organizzare un appuntamento. In questa schermata andremo a definire tutti gli aspetti dell’appuntamento, dal numero di persone coinvolte alle attività piacevoli che vorremmo intraprendere come ammirare le stelle, socializzare in modo amichevole, romantico o divertente, ballare o giocare nella neve. Alcune attività richiederanno altri pacchetti di gioco.





Conclusioni

Una volta scelto il luogo per il nostro appuntamento si darà il via all’evento, completabile al meglio cercando die basati sulle attività precedentemente selezionate. Il ventaglio di nuove interazioni è specificatamente pensato per permetterci di conoscere tutto ciò che vogliamo dalle nostre potenziali fiamme e creare la giusta atmosfera per lasciarsi andare, ma anche ovviamente per mantenere quel livello di follia che un gioco come The Sims offre tra ilari balli sensuali e simpatici costumi.Se non scatta nessuna scintilla, o qualcuno vi mette a disagio, come Jhonny che dopo appena 5 minuti voleva già spostare l’appuntamento nel nostro appartamento, si può scegliere di chiudere l’appuntamento repentinamente o in modo più amichevole. Qualora l’appuntamento proceda nel migliore dei modi potremo chiedere un’estensione temporale o aspettare che lo faccia per noi il nostro interesse romantico. Nel corso dell’appuntamento possiamo, così da sperimentare tutto ciò che la graziosa Ciudad Enamorada ha da offrire nei suoi tre nuovi quartieri.Sono diversi i lotti comunitari già disponibili come una nuova palestra dove sfoggiare i muscoli, un moderno e sensuale night club nel centro della città di Nuevo Corazón per le serate più animate, un lounge per passare del tempo di qualità sorseggiando un drink o ascoltando musica, o un bellissimo parco a Plaza Mariposa, la piazza centrale, dove rilassarsi tra giochi da tavolo o concedersi una romantica serata persi con la testa tra le stelle.Pronti a giurarvi amore eterno? Non può mancare una visita a Vista Hermosa e al suo rinomato Muro dell’Amore. Se un’incontenibile passione vi coglie all’improvviso c’è sempre il motel Beso Rápido o altri luoghi di fortuna da scoprire nelle varie location. Se siete invece più romantici e volete fare una sorpresa alla vostra metà, si può accedere a unasia dal proprio smartphone che dai fiorai disponibili.

The Sims 4 Colpo di Fulmine offre un'immersione divertente nel mondo delle relazioni amorose, con tutte le gioie, i dolori e le sfide che queste comportano. Che tu sia alla ricerca del grande amore o di avventure sentimentali più piccanti, questa espansione supporta la creazione di diverse storie: dai primi appuntamenti al mantenere viva una relazione duratura, dal guarire un cuore infranto al vivere serenamente il poliamore. The Sims 4 Colpo di Fulmine è un'aggiunta interessante che piacerà a quei giocatori che amano esplorare gli aspetti sociali e amorosi dei loro Sims. L’Expansion Pack Colpo di Fulmine arriverà il 25 luglio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.