Elon Musk ha ammesso di aver barato su Diablo e PoE 2, chi lo avrebbe mai detto?

Elon Musk ha ammesso di aver fatto potenziare il suo account di Path of Exile 2 da altri giocatori, confermando i sospetti di molti appassionati (chi lo avrebbe mai detto?). La rivelazione è avvenuta in un video recentemente pubblicato, in cui Musk dichiara apertamente di non avere nulla di cui scusarsi.

La questione era emersa lo scorso dicembre, quando Musk era stato espulso dal gioco. All'epoca, il CEO di Tesla e Twitter/X aveva affermato che il motivo dell'espulsione fosse legato a un numero eccessivo di azioni compiute in poco tempo, facendo scattare il software anti-cheating. Molti giocatori si erano mostrati scettici riguardo questa spiegazione.

L'ammissione di Musk è arrivata tramite lo YouTuber NikoWrex, che ha condiviso i messaggi privati scambiati con l'imprenditore. Alla domanda se avesse mai fatto potenziare il suo account da altri o acquistato equipaggiamento con denaro reale, Musk ha risposto con un'emoji "100", aggiungendo che è "impossibile" battere altrimenti i giocatori asiatici e che "è qualcosa che fanno tutti".

Quando gli è stato chiesto se intendesse scusarsi con la community di Path of Exile 2, Musk ha replicato: "Per cosa dovrei scusarmi?". L'imprenditore ha però precisato di essere lui a giocare durante i suoi streaming.

Le dichiarazioni di Musk hanno confermato i sospetti di molti, tra cui lo streamer di Twitch Asmongold. Quest'ultimo si era mostrato scettico fin dall'inizio riguardo i risultati di Musk nel gioco, chiedendogli di fornire prove della sua abilità in cambio di uno streaming esclusivo su X per un anno. Musk aveva risposto pubblicando i messaggi privati con Asmongold e criticandone le capacità di gioco.

A difesa di Musk è intervenuta la sua ex compagna, la musicista Grimes. In un post su X, l'artista ha affermato di aver assistito personalmente ad alcuni dei risultati ottenuti da Musk nei videogiochi, come diventare il primo druido americano a completare l'Abattoir of Zir.

Tuttavia, l'ammissione di aver fatto potenziare i propri account getta ombre sulle reali capacità di Musk come videogiocatore. Resta difficile stabilire quanto dei suoi presunti risultati sia effettivamente frutto delle sue abilità e quanto sia invece dovuto all'aiuto esterno.