Elon Musk critica pubblicamente Avowed ma la motivazione lascia perplessi

Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX nonché proprietario di X, ha criticato il videogioco Avowed (che potete prenotare su Amazon) per l'inclusione di pronomi di genere nelle statistiche dei personaggi. Il miliardario ha definito "assolutamente inaccettabile" questa scelta in un gioco fantasy, commentando un post su X di Mark Kern, noto opinionista anti-woke.

La polemica è scaturita da un'immagine del gioco che mostra i pronomi "He/Him" nelle caratteristiche di un personaggio. Kern aveva dichiarato di voler "tracciare una linea" rifiutando qualsiasi gioco con pronomi di genere, ricevendo l'immediato supporto di Musk.

L'inclusione dei pronomi di genere è ormai alquanto diffusa nei videogiochi.

Tuttavia, la controversia appare poco coerente, considerando che l'uso di pronomi è ormai diffuso anche in titoli non accusati di essere "woke" come Hogwarts Legacy e Baldur's Gate 3. Inoltre, da quanto mostrato finora, Avowed non sembra porre particolare enfasi su temi inclusivi.

Avowed è un gioco di ruolo in sviluppo presso Obsidian Entertainment, studio di proprietà di Xbox Game Studios, che ci ha lasciato piacevolmente sorpresi dopo averlo provato per qualche ora, anche se sicuramente ha ancora molti aspetti da rifinire.

La presenza dei pronomi nelle statistiche dei personaggi, non è un elemento centrale del gameplay, motivo per il quale ci risulta davvero difficile capire come mai abbia causato delle polemiche di questo genere, ma oramai l'utilizzo erroneo del termine "woke" è talmente diffuso che non ci stupiamo di nulla.

Il post di Musk, ovvimente, ha alimentato ulteriormente il dibattito online, con numerosi utenti che denunciano un presunto "woke mind virus" nell'industria videoludica. Resta da vedere se Avowed diventerà realmente un nuovo bersaglio delle critiche anti-woke, come accaduto in passato ad altri titoli, o se si tutto finirà nel giro di qualche settimana.

La vicenda solleva, però, parecchi interrogativi sulla reale portata di queste polemiche e sul loro impatto sullo sviluppo e la ricezione dei videogiochi. Mentre alcuni vedono nell'inclusione di pronomi un passo verso una maggiore rappresentatività, altri la considerano un'intrusione ideologica non necessaria.

Al momento, né Obsidian Entertainment né Xbox Game Studios hanno commentato ufficialmente le dichiarazioni di Musk e Kern.