Giochi gratis PC: Microsoft regala un simulatore

In questo periodo molti degli store digitali hanno iniziato a regalare giochi gratis con una frequenza sempre maggiore. Non solo il sempre più prolifico Epic Games Store, ma anche il negozio virtuale Microsoft ha già proposto ai propri utenti diversi titoli a costo zero. Dopo il picchiaduro supereroistico Injustice Gods Among Us regalato qualche giorno fa, per questa settimana sarà possibile scaricare gratuitamente uno dei simulatori più di successo degli ultimi anni.

Farming Simulator 16 sarà il prossimo dei giochi gratis regalati dal Microsoft Store, e sarà ottenibile sia su PC che sui dispositivi mobile passando per questo indirizzo. Proprio come suggerisce il nome del titolo, il giocatore si troverà a dover gestire tutto ciò che concerne il portare avanti la propria fattoria virtuale. Il tutto, come ha da sempre insegnato questa saga nel tempo, verrà gestito nei più minimi dettagli e con uno svariato numero di attrezzi e veicoli adibiti alle mansioni gestionali terrene.

Oltre a questo, Farming Simulator 16 offre ai giocatori un’esperienza completa in termini di amministrazione e gestione del lavoro da fare all’interno di una fattoria, quindi si avrà modo di girare all’interno di un mondo aperto a completa disposizione dei fattori virtuali, e che risponderà al proprio ritmo di gioco. Infine, il titolo è ricco di tutti i tipi di macchinari per ottenere il meglio dai propri raccolti.

Al momento oltre a Farming Simulator 16, è ancora possibile scaricare gratuitamente anche Injustice Gods Among Us. Basta semplicemente possedere un account Microsoft Store e visitare la pagina del prodotto gratuito che si vuole ottenere. Cosa ne pensate di questo ennesimo regalo proposto dallo store digitale di Microsoft? Coglierete l’opportunità per provare questa particolare esperienza simulativa? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.