Epic Games Store: ecco il gioco gratis del 20 dicembre

Nuovo giorno, nuovo gioco gratis. Epic Games ha iniziato nella giornata di ieri a regalare un gioco gratis ogni ventiquattro ore. Il primo titolo, disponibile fino a pochi minuti fa, era Into the Breach, uno strategico a turni rogue-like creato dal team dietro Faster Than Light. Dalle 17.00 di oggi, 20 dicembre 2019, però, è disponibile il nuovo gioco gratis di Epic Games Store: TowerFall Ascension.

TowerFall Ascension è un arcade 2D pensato per il multigiocatore, sopratutto locale. Controllando un arciere, abbiamo un numero di frecce limitate da scoccare per eliminare gli avversari, siano essi PNG o avversari umani. Le frecce possono essere recuperate ma all’interno delle arene ogni movimento conta e non bisogna agire troppo di fretta. Si posso raccogliere power up per potenziarsi e si possono effettuare scatti per rubare le frecce in volo lanciate dagli avversari. Si tratta quindi di un gioco basato sui riflessi ma anche sulla pianificazione di una strategia.

Esattamente come nel caso di Into the Breach, si tratta di un piccolo gioco indie molto interessante e perfettamente eseguibile da ogni macchina da gioco. TowerFall Ascension sarà gratis su Epic Games Store solo fino alle 17.00 di domani, quindi vi conviene accedere immediatamente al negozio digitale e reclamare la vostra copia gratuita. Per farlo è sufficiente raggiungere questa pagina.

Diteci, cosa ne pensate della proposta di oggi, venerdì 20 dicembre 2019, dell’Epic Games Store? TowerFall Ascension è un valido gioco gratuito, oppure avreste preferito qualcosa di completamente diverso?