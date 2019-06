Epic Games Store darà un gioco gratis ogni settimana per tutto il 2019

L'Epic Games Store decide di prolungare la sua promozione di un gioco gratis ogni settimana: per tutto il 2019 avremo modo di farci sommergere di titoli.

Il PC Gaming Show è stato teatro di innumerevoli annunci interessanti, ma probabilmente uno dei migliori è legato all’Epic Games Store. No, non parliamo dei numerosi titoli annunciati in esclusiva per la piattaforma dei creatori di Fortnite (pratica poco apprezzata dai giocatori PC), ma del prolungamento di un’offerta in corso in queste ultime settimane. Come ben sappiamo, infatti, Epic Games sta regalando un gioco gratis ogni settimana, in occasione degli Epic Mega Sale. Ora, è stato annunciato che la promozione continuerà per tutto il 2019.

Pare quindi che questa iniziativa di Epic Games Store stia convincendo i giocatori e che la compagnia abbia deciso di proseguire, ovviamente con lo scopo di attirare tanti nuovi utenti nel suo negozio digitale. Le critiche rivolte ad Epic Games Store sono state molte, sopratutto per quanto riguarda Metro Exodus e Borderlands 3, ma la società è di certo pronta a proseguire con la propria linea d’azione.

Per quanto riguarda i nuovi giochi in arrivo in esclusiva, alcuni dei grandi nomi sono Chivalry 2, Auto Chess, Zombie Army 4: Dead War, Shenmue 3, Borderlands 3 e Phoenix Point; senza dimenticarci i già annunciati Control e i titoli Ubisoft come Ghost Recon Breakpoint. Diteci, tra questi c’è qualcosa che volete assolutamente giocare? Pur di averli prima li acquisterete su Epic Games Store, oppure siete fermamente convinti che non sia giusto supportare questa politica di esclusività?