Chivalry 2: ecco il trailer di gameplay mostrato all’E3 2019

Chivalry 2 è stato annunciato durante la presentazione dell'E3 2019 di PC Gamer Show. Ecco il trailer con tutti i dettagli annunciati.

Durante la conferenza di PC Gaming Show è stato annunciato Chivalry 2, il nuovo capitolo del simulatore di guerriglia medievale nel quale possiamo interpretare un guerriero e dare battaglia contro gli eserciti nemici, dando assalto ai castelli e villaggi nemici. Le battaglie conteranno un massimo di 64 giocatori, noi compresi.

Il filmato ci ha permesso di vedere vari scorci degli scontri che ci attendono: possiamo colpire e smembrare gli avversari, combattere a piedi e a cavallo con un nuovo sistema di combo che ci permetterà di affrontare più nemici contemporaneamente.

È stato annunciato che Chivalry 2 sarà lanciato nel corso del 2020 in esclusiva temporale per Epic Games Store. Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio? Il gioco vi ha incuriosito, oppure vi immaginavate qualcosa di diverso per questo seguito?

