Un bundle con Tunic e altri 421 giochi si può acquistare a soli 10$ per beneficenza

La solidarietà del mondo videoludico si attiva ancora una volta di fronte a una catastrofe naturale. Dopo i devastanti incendi che hanno recentemente colpito la California meridionale, l'industria indipendente dei videogiochi ha risposto con un'iniziativa di raccolta fondi di straordinaria portata. Il "California Fire Relief Bundle", ideato dallo studio Necrosoft Games, offre agli acquirenti ben 422 prodotti digitali tra giochi, software e risorse creative a fronte di una donazione minima di soli 10 dollari. Una mobilitazione che ha già raccolto quasi 150.000 dollari sui 200.000 previsti come obiettivo, dimostrando ancora una volta il potere aggregativo della community videoludica in situazioni d'emergenza.

Un archivio digitale al servizio della solidarietà

L'impatto degli incendi californiani è stato devastante: oltre 18.000 strutture danneggiate o completamente distrutte, 29 vittime confermate e più di 30 persone ancora disperse. Un disastro che ha colpito indiscriminatamente diverse fasce della popolazione, dai quartieri benestanti fino alle comunità più vulnerabili e ai senzatetto. Solo considerando gli incendi di Palisades ed Eaton, le fiamme hanno divorato più di 15.000 ettari di territorio, costringendo all'evacuazione circa 150.000 persone.

Di fronte a questa emergenza, centinaia di sviluppatori hanno donato le proprie creazioni per costruire un'offerta senza precedenti. Tra i titoli presenti spiccano opere di grande valore come "Tunic" dello studio Finji, "Catlateral Damage Remeowstered" di Manekoware e "Minit Fun Racer" pubblicato da Devolver Digital. La particolarità di questa collezione risiede non solo nella sua ampiezza, ma anche nella completa assenza di DRM, garantendo agli acquirenti la piena proprietà dei contenuti.

Con un gesto minimo si può ottenere un tesoro digitale facendo del bene

Dalla distruzione alla ricostruzione

Il contributo raccolto attraverso la piattaforma itch.io verrà interamente devoluto, al netto delle spese di gestione, a CORE (Community Organized Relief Effort), organizzazione con sede a Los Angeles specializzata nel fornire supporto economico diretto ai sopravvissuti di calamità naturali. Non si tratta solo di un aiuto immediato: parte dei fondi sarà destinata a progetti di lungo termine per aumentare la resilienza delle comunità vulnerabili agli incendi, sia nelle zone già colpite che in quelle potenzialmente a rischio.

Sebbene le fiamme siano ora sotto controllo, le conseguenze di questa catastrofe segneranno per anni la vita di chi ha perso tutto. Il bundle rappresenta quindi non solo un'occasione per arricchire la propria libreria digitale, ma soprattutto un modo concreto per partecipare alla ricostruzione di intere comunità devastate dal disastro.

Un'opportunità per scoprire nuovi mondi

Per gli appassionati di videogiochi, questa iniziativa rappresenta anche un'occasione unica per esplorare titoli che potrebbero essere sfuggiti all'attenzione. Con 422 prodotti disponibili, il California Fire Relief Bundle offre un vero e proprio viaggio attraverso la creatività indipendente, dalle produzioni più note fino a gemme nascoste tutte da scoprire.

Gli organizzatori incoraggiano chi può permetterselo a donare più del minimo richiesto, amplificando così l'impatto dell'iniziativa. Una dimostrazione di come il medium videoludico possa trasformarsi in uno strumento di sensibilizzazione e supporto concreto di fronte alle emergenze, unendo l'intrattenimento alla solidarietà in un circolo virtuoso che beneficia tutti i soggetti coinvolti.